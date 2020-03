Reklama

- Wątpię. Z reguły przemysł ma umiejętność dostosowywania się do sytuacji. Jeśli zabraknie leków z Chin, to pojawią się z innych stron świata - powiedział Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. Gdzie leży główny problem?

NFZ uruchomił całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.