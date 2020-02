Szpital od początku nie chciał ujawniać szczegółowych danych o pacjencie; wiadomo, że w ostatnim czasie przebywał na terenie Azji, ale nie w Chinach. Był to trzeci tego typu przypadek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W stolicy Małopolski pacjenci z podejrzeniem choroby z Wuhan trafiają również do Szpitala im. S Żeromskiego. Obecnie w tej placówce na obserwacji pod kątem koronawirusa przebywają trzy osoby – dwie dorosłe i jedno dziecko. Wcześniej w województwie małopolskim podejrzany o zakażenie był także pacjent w Nowym Sączu. Nie wykryto u niego koronawirusa.

Reklama

W Polsce nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, choć rośnie liczba podejrzeń.

Uruchamiana jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Ministerstwo Zdrowia i NFZ zalecają, aby osoby, które były ostatnio w Chinach lub miały kontakt z takimi osobami, i mają objawy takie, jak gorączka powyżej 38 stopni, kaszel i duszności, zgłaszały się bezpośrednio do najbliższych szpitalnych oddziałów zakaźnych.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Epidemia rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię