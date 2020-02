Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła w poniedziałek, że jest za wcześnie na to, by mówić o pandemii koronawirusa. "Używanie słowa +pandemia+ nie pasuje do faktów" - stwierdził podczas konferencji prasowej dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Przedstawiciele WHO powiedzieli, że koronawirus "nie wymknął się spod kontroli" i "nie powoduje śmierci na szeroką skalę". Reklama - Używanie słowa "pandemia" nie pasuje do faktów - powiedział Tedros. - Musimy się skupić na powstrzymaniu (rozprzestrzeniania wirusa - PAP), przygotowując się do potencjalnej pandemii - dodał. Dr Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych, stwierdził, że wysoki odsetek zgonów w wyniku choroby wywoływanej przez koronawirusa w Iranie może wynikać z tego, że wykrywane są tylko ciężkie przypadki. Dodał, że eksperci z WHO przyjadą do Iranu we wtorek. W poniedziałek irańska agencja ISNA, powołując się na ministerstwo zdrowia, podała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 12. Potwierdzono 61 przypadków zakażenia.