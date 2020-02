Główny Inspektorat Sanitarny wskazał, że zarejestrowano 259 zgonów, co oznacza, że śmiertelność wynosi ok. 2,2 proc. Wszystkie śmiertelne przypadki miały miejsce w Chinach.

Przypadki zakażeń: Chiny (11 818), Tajwan (10), Tajlandia (19), Australia (10) Malezja (8), Singapur (16), Francja (6), Japonia (15), Korea Południowa (12), USA (7), Wietnam (5), Kanada (4), Nepal (1), Sri Lanka (1), Kambodża (1), Niemcy (7), Zjednoczone Emiraty Arabskie (4), Filipiny (1), Indie (1), Finlandia (1), Włochy (2), Wielka Brytania (2), Rosja (2), Hiszpania (1), Szwecja (1). Jak dotąd na terenie UE/EOG odnotowano 20 przypadków: Francja (6), Niemcy (7), Włochy (2), Wielka Brytania (2), Finlandia (1), Hiszpania (1), Szwecja (1).

Objawy zakażenia – jak przypomina sanepid – obejmują gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. GIS zauważa, że potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji. Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

GIS przypomina, że aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia, a rygorystyczne kontrole wyjazdowe zostały wprowadzone w wielu dużych miastach w prowincji Hubei. Na dzień 24 stycznia 2020 r. cały transport publiczny został zawieszony w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych. 26 stycznia władze zarządziły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami w całych Chinach.

GIS wskazał, że na obecny moment, nie zgłoszono przypadków zakażenia 2019-nCoV na pokładzie samolotu.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zalecenia dla osób, które mimo tego zdecydują się na podróż po Chinach to: unikanie miejsc publicznych i zatłoczonych; bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego; unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami; ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną. GIS podnosi, że ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.