Co oznacza ta decyzja? Jak czytamy w oświadczeniu WHO, umieszczonym na stronie organizacji, zarówno do Chin jak i do reszty świata, skierowano specjalne wytyczne. Władzom Chin zaleca się znalezienie "zwierzęce źródło wirusa" oraz podzielenie się tymi informacjami z resztą państw WHO, wyszukiwanie wszystkich chorych na całym terenie Państwa Środka, a także zapewnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i dbania o odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego oraz wprowadzenie "racjonalnych środków do opanowania sytuacji". WHO chce także, by władze sprawdzały stan zdrowia na lotniskach i w portach, by wykryć zarażonych pacjentów, jednocześnie minimalizując problemy dla światowego ruchu lotniczego i morskiego.

Reklama

WHO przedstawiła także zalecenia pozostałym państwom. "Przewiduje się, że chorzy mogą pojawić się w każdym kraju. Dlatego też wszystkie państwa powinny być przygotowane do wykrycia, zabezpieczenia i izolacji chorych pacjentów oraz powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, a także natychmiastowego przekazywania informacji do WHO" - czytamy w komunikacie. Zdaniem ekspertów, poszczególne państwa powinny też położyć szczególny nacisk na powstrzymanie przenoszenia się wirusa na nowych nosicieli a także współpracować przy badaniach nad koronawirusem.

"Komitet przyjmuje też do wiadomości, że są dowody na to, że ograniczanie przewozu towarów i osób podczas publicznego zagrożenia zdrowia może nie być efektywne. Do tego takie zakazy mogą zaszkodzić udzielaniu transportu pomocy, a także pomocy technicznej oraz mieć szkodliwy wpływ na gospodarki krajów, zaatakowanych przez wirus" - czytamy. Eksperci dodają jednak, że "w specyficznych warunkach, środki, które ograniczą transport mogą się okazać użyteczne w krótkim okresie czasu". Dlatego też radzą, by kraje przeprowadziły dokładną analizę zysków i strat przed wprowadzeniem ograniczeń. Jednocześnie przypominają, że rządy muszą przekazać WHO informacje o wszystkich środkach podjętych w walce z wirusem, a jeśli WHO się nie zgodzi z podjętymi działaniami, to władze będą musiały na nowo rozważyć wprowadzenie tych metod. Dodają też, że walka ta nie może odbywać się przez "stygmatyzowanie i dyskryminację".

WHO przypomina też, że świat musi też być gotowy by pomóc krajom o niskim i średnim dochodzie w walce z chorobą - udostępniając laboratoria diagnostyczne, szczepionki (jeśli zostaną stworzone) itp.