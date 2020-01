Reklama

Lekarze, w trzech zespołach wysłanych przez uniwersytety medyczne armii, marynarki wojennej i lotnictwa Ludowej Armii Wyzwolenia, przybyli do Wuhan samolotami wojskowymi w piątek (24.01) wieczorem.

Koronawirus doprowadził do śmierci co najmniej 41 osób, a zarażonych zostało już ponad 1200 osób. To najnowsze dane, udostępnione przez Narodową Komisję Zdrowia Chin. Wirus, który po raz pierwszy wykryto w mieście Wuhan, trafił już do Europy, we Francji zdiagnozowano trzy przypadki zakażenia.

Francuska minister zdrowia powiedziała, że pierwszy z nich zdiagnozowano u pochodzącego z Chin 48-letniego mieszkańca Bordeaux.