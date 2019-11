Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju tysiąc.

Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r., wykryto 24,303 tys. zakażeń HIV. AIDS zdiagnozowano u 3692 osób i zanotowano 1418 zgonów.

Codziennie w Polsce średnio trzy osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych. Mimo to, według szacunków, w Polsce test na HIV wykonał najwyżej co dziesiąty dorosły. To znacznie mniej niż w innych krajach europejskich.

Specjaliści podkreślają, że nawet kilkanaście tysięcy osób może żyć w naszym kraju z wirusem, nie zdając sobie z tego sprawy. Tymczasem badanie jest bardzo proste i niekłopotliwe.

W 30 punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agendę ministra zdrowia, na osoby chcące zrobić test czekają wykwalifikowani doradcy. Oprócz badania przeprowadzają także rozmowę edukacyjną. Mogą wytłumaczyć, doradzić, ostudzić emocje. Punkty PKD działają we wszystkich województwach. Ich lista jest na stronie aids.gov.pl.

- HIV może dotyczyć każdego, niezależnie od płci, wieku, orientacji czy stylu życia. Niestety wiele osób wypiera ten fakt i nie robi testu. Warto, aby wykonała go każda dorosła osoba, która choć raz w życiu miała ryzykowne zachowanie. W sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych można zrobić to badanie bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. Wynik uzyskuje się bardzo szybko. Gorąco zachęcam do korzystania z PKD. Nie tylko w Europejskim Tygodniu Testowania w kierunku HIV, ale przez cały rok. Takie badanie może niejednej osobie uratować życie, a nawet dwa życia, jeżeli test wykonuje kobieta w ciąży – podkreśliła dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska.

Jeśli ktoś ma wątpliwości lub pytania związane z HIV czy z innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, może zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu zaufania HIV/AIDS: 800-888-448. Do końca grudnia telefon będzie pracował całodobowo.