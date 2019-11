Szkolenie zostało zorganizowane w ramach prowadzonego przez białostocką Fundację "Dialog" projektu "Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Jak powiedział w sobotę PAP wiceprezes fundacji "Dialog" Marcin Kruhlej, projekt skierowany jest do ok. 700 osób - uchodźców i migrantów mieszkających w województwie podlaskim. Składają się na niego różne szkolenia i warsztaty, które mają pomóc cudzoziemcom w codziennym życiu w Polsce. Kruhlej mówił, że to właśnie oni wskazują, z czym mają problem, a fundacja odpowiada na te potrzeby. Stąd też pomysł szkolenia o służbie zdrowia.

- Jesteśmy tu przede wszystkim po to, by pomagać migrantom i uchodźcom w poruszaniu się po zawiłych ścieżkach służby zdrowia - powiedział rzecznik podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Rafał Tomaszczuk. Zapewnił, że eksperci z NFZ chętnie opowiedzą o kwestiach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, w jaki sposób można na podstawie tego ubezpieczenia korzystać ze świadczeń, co zrobić, gdy będą potrzebowali pomocy w nagłych wypadkach.

W szkoleniu wzięło udział kilkanaście osób, m.in. z Białorusi, Ukrainy i Czeczeni. Marina Mezhidova, Czeczenka, która w Polsce mieszka od 13 lat, mówiła dziennikarzom, że uchodźcy często nie wiedzą, jakie mają możliwości korzystania ze służby zdrowia. Wiąże się to nie tylko z problemami językowymi, ale też niewiedzą, jakie prawa mają, gdy legitymują się statusem uchodźcy, a co gdy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy.

Projekt Fundacji "Dialog" potrwa do czerwca przyszłego roku. Kruhlej mówił, że dotąd udało się zorganizować spotkanie informacyjne o systemie edukacji, a także szkolenie o systemie prawnym w Polsce i załatwianiu urzędowych spraw. W planach jest jeszcze kilka szkoleń - m.in. o kulturze i świątecznych zwyczajach Polaków.

W ramach projektu oprócz szkoleń odbywają się też zajęcia z języka polskiego, które - jak zauważył Kruhlej - cieszą się dużym powodzeniem. Działają też asystenci, którzy pomagają cudzoziemcom w załatwianiu różnych spraw, a także osoby pomagające dzieciom i młodzieży m.in. w odrabianiu lekcji.