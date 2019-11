GIS podał, że zespół ds. suplementów diety podjął siedem uchwał o maksymalnych ilościach witamin, składników mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny w suplementach diety. Uchwały określają maksymalne poziomy w suplementach dla dorosłych.

Jeśli chodzi o kwas pantotenowy poziom ustalono na 10 mg pantetyny/dzień lub 200 mg/dzień w przypadku pozostałych form chemicznych (tj. D-pantotenianu wapnia, D-pantotenianu sodu i deksapantenolu).

Maksymalny poziom tiaminy (witaminy B1) to 100 mg tiaminy/dzień; ryboflawiny (witaminy B2) – 40 mg ryboflawiny/dzień; a kobalaminy (witaminy B12) – 100 µg/dzień.

Jeśli chodzi o jod jest to 150 µg/dzień i 200 µg/dzień w suplementach diety dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji.

Porcja kofeiny spożywana jednorazowo nie może przekroczyć 200 mg. Maksymalna ilość na dobę nie może przekroczyć 400 mg w porcjach podzielonych, pod warunkiem że produkt nie zawiera innych składników o synergistycznym (współdziałający z innymi podobnymi i wzmacniającym) działaniu.

Maksymalna dobowa ilość kofeiny odnosi się też do spożycia kofeiny ze wszystkich źródeł. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających kofeinę lub preparaty roślinne będące źródłem kofeiny należy podać informację o całkowitej zawartości kofeiny w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu. Rekomendowane jest umieszczanie ostrzeżenia: - Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży; nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.

Jeśli chodzi o preparaty z morwy białej (Morus alba L.) maksymalna zawartość 1-dezoksynojirymycyny (DNJ) zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu nie może przekraczać 10 mg. Podmiot wprowadzający do obrotu dany środek spożywczy powinien dysponować informacjami o zawartości DNJ w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienna porcję. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających preparaty z morwy białej rekomendowane jest umieszczenie ostrzeżenia: u osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.

Zgodnie ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Zespół ds. Suplementów Diety działa jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Jego rolą jest m.in. przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety i określanie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działanie lecznicze. Zespół odpowiada również za monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.