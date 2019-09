Mamy do czynienia z plagą konsumpcji cukru na ogromną skalę. Jeśli spojrzymy na to, ile rocznie spożywa go przeciętny Polak, to okazuje się, że każdy z nas konsumuje rocznie 40 kilogramów czystego cukru. Z czego 10 kilo w sposób świadomy, a reszta to różne słodzenia zawarte na przykład w napojach, żywności i innych produktach spożywczych. A my nie mamy pełnej świadomości, że tak duże ilości cukru przyjmujemy w tych produktach (...) Trzeba się zastanowić jak nad tym zapanować, bo to powoduje ogromne konsekwencje dla naszego zdrowia - powiedział Niedzielski.

Czy zatem potrzebne jest wprowadzenie podatku od cukru?

Nic tak dobrze nie działa, jak oddziaływanie na portfel. Narodowy Fundusz Zdrowia wie to najlepiej. Ja pokazują przykłady z innych państw, ta interwencja polegająca na opodatkowaniu przede wszystkim napojów zawierających dużo cukru, jest skuteczna jeśli chodzi o redukowanie spożycia. Bo z wprowadzeniem podatku wiąże się cena - dodał szef NFZ.

