Powinniśmy zachęcać producentów do tego, by produkowali substancje czynne i same leki w naszym kraju. I sami producenci bardzo chętnie by to robili, tylko są stłamszeni przez ministerstwo zdrowia i komisję ekonomiczną. Chodzi o to, by obniżali ceny leków. Tym samym produkcja byłaby dla nich nieopłacalna. Przenosząc produkcję do Polski, nie byliby w stanie sprzedawać leków po tych cenach, które w tej chwili są wynegocjowane z ministerstwem - dodał Góra.

Polscy producenci leków walczą już od kilku lat o pewne mechanizmy w ramach refundacyjnego trybu rozwojowego, które wsparły tych przedsiębiorców inwestujących w produkcję leków w Polsce - tłumaczy ekspert.

