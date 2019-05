W ostrzeżeniu publicznym dotyczącym żywności sanepid wskazał, że w wyniku postępowania epidemiologicznego oraz śledzenia dystrybucji podejrzanych produktów we Francji stwierdzono, że spożycie określonych serów wiąże się z wystąpieniem kilkunastu przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego u konsumentów.

Sery wymienione w ostrzeżeniu, wyprodukowane z surowego mleka krowiego, mogą być zanieczyszczone bakterią Escherichia coli, wytwarzającą toksynę Shiga (STEC). W związku z powyższym producent, francuska firma Fromagerie Alpine, podjął decyzję o wycofywaniu wszystkich partii tych serów, począwszy od partii o numerze 032 do partii o numerze 116.

Chodzi o product SAINT FELICIEN 180 g, którego producentem jest Fromagerie Alpine, 37 Avenue des Allobroges, 26100 Romans Sur Isère. Wycofanie dotyczy wszystkich partii produktu od 032 do 116 z datą przydatności do spożycia od 06.02.2019 do 21.05.2019. Drugi z produktów to SAINT MARCELLIN 80 g, tego samego producenta. Wycofanie dotyczy wszystkich partii od 032 do 116, z datą przydatności do spożycia od 04.02.2019 do 21.05.2019.