Refundacją – jak przekazała PAP dyrektor biura komunikacji w ministerstwie zdrowia Sylwia Wądrzyk – objęto m.in. preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy oraz w leczeniu różnych postaci białaczki, a także preparat zastępujący mleko, stosowany w żywieniu niemowląt i małych dzieci.

Od 1 maja pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do kolejnego rodzaju insuliny. Długo działający analog insuliny ludzkiej Tresiba FlexTouch (insulina degludec) objęto refundacją w leczeniu cukrzycy typu 1 u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8 proc. oraz cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie.

Tresiba Penfill (insulina degludec) będzie refundowana we wskazaniu cukrzycy typu 1 u dorosłych, cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8 proc. oraz cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie.

Na listę leków refundowanych wraca Oncaspar (pegaspargasum) podawany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Trisenox (arsenii trioxidum) refundowany będzie także w nowym wskazaniu – indukcji remisji i konsolidacji u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową.

Preparat zastępujący mleko refundowany będzie w postępowaniu dietetycznym u dzieci powyżej roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Do nowego obwieszczenia dodano 54 produktów, w tym 30 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej, 7 – w ramach katalogu chemioterapii, 8 – w ramach programów lekowych oraz 8 wyrobów medycznych i 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej.

Podwyższenie urzędowych cen zbytu (od 43,20 zł do 86,18 zł) nastąpiło w przypadku dwóch produktów leczniczych. Dla 271 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1 gr do 5406,75 zł.