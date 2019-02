Licytacja odbędzie się podczas balu charytatywnego fundacji Mukohelp z Jarosławia pomagającej osobom chorym na mukowiscydozę.

- Do tej pory dotarło do nas około siedemdziesięciu przedmiotów, którymi darczyńcy chcą zasilić naszą licytację. Każdy z nich ma dla nas niesamowitą wartość, bo to dar serca. Są rzeczy związane ze sztuką, światem sportu, polską historią i wiele innych - wymieniła prezes fundacji Monika Bartnik.

Wśród przedmiotów, które będzie można wylicytować jest np. pochodząca ze zbiorów watykańskich rzeźba, którą otrzymał w 1978 roku papież Paweł VI oraz portret św. Jana Pawła II, wykonany przez Istvana Rotha i podarowany papieżowi podczas jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku.

Kolejny obraz z wizerunkiem Jana Pawła II oraz relikwie świętego przekazał na licytację kardynał Stanisław Dziwisz.

Będzie można wylicytować także m.in. piłkę i koszulkę z podpisem Ronaldo, sukienkę z dedykacją od Agnieszki Radwańskiej, ręcznie malowaną filiżankę ze spodkiem z wysokogatunkowej porcelany podarowaną przez metropolitę przemyskiego abp Adama Szala, spinki do mankietów premiera oraz naszyjnik z bursztynem ofiarowany przez Pierwszą Damę, która objęła bal swoim patronatem.

Tegoroczny bal fundacji Mukohelp odbędzie się w sobotę w Jarosławiu. Będzie to jego trzecia edycja. Dochód z biletów na bal oraz z licytacji zasili konto fundacji.

W poprzednim roku udało się zebrać ponad 200 tysięcy zł.

- Każda złotówka trafia na pomoc dla chorych na mukowiscydozę. Ten rok może być przełomowy, bo zgodnie z zapowiedziami zarządu województwa podkarpackiego, rozpocznie się budowa ośrodka, w którym cierpiący na tę nieuleczalną chorobę, będą się leczyć zgodnie z europejskimi standardami. Jesteśmy gotowi wspierać te działania, bo dysponujemy odpowiednim doświadczeniem - podkreśliła Bartnik.

Zainteresowani udziałem w balu i licytacji mogą się skontaktować z fundacją pod numerami telefonu: 731 602 541 lub 792 602 541.

Fundacja Mukohelp powstała w grudniu 2017 r. w Jarosławiu. Jej misją jest pomoc osobom chorym na mukowiscydozę. Obecnie podopiecznymi fundacji jest około 40 osób nie tylko z Podkarpacia. W październiku 2018 r. z podopiecznymi fundacji oraz ich rodzinami spotkała się w Jarosławiu żona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.