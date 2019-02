Akcja odbędzie się po raz trzeci z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, który w tym roku obchodzony jest w dniach 10-16 marca.

Gabinety można rejestrować za pośrednictwem strony http://tydzienjaskry.pl/ do końca lutego 2019 r.

- W ubiegłbym roku do projektu przystąpiły 72 placówki okulistyczne z całej Polski. Liczymy na to, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Nasza wspólna walka o zdrowie Polaków już przynosi wymierne rezultaty. W ubiegłych latach przebadaliśmy ponad 6000 pacjentów. Aż 40 procent z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki jaskry - podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki prof. Iwona Grabska-Liberek, cytowana w informacji prasowej przesłanej PAP.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Jest jednak znacznie groźniejsza, ponieważ niszczy wzrok w sposób nieodwracalny. Zgodnie z szacunkami w Polsce problem jaskry może dotyczyć już nawet miliona osób, przy czym tylko połowa z nich ma postawioną diagnozę. Istotną przyczyną tego jest bezobjawowy przebieg choroby i niska świadomość społeczna na jej temat. Nawet w 90 proc. przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości, dlatego w jej wczesnym wykrywaniu kluczową rolę odgrywają regularne badania wzroku.

- Udostępnianie pacjentom bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W przypadku jaskry nie możemy mówić o profilaktyce, a jedynie o wczesnej diagnostyce. Tym bardziej ważne stają się inicjatywy mogące wpłynąć na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego kraju – podkreśla prof. Grabska-Liberek.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcja Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych, od 2017 r. organizuje akcję "Polscy Okuliści Kontra Jaskra". Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania, a tym samym uratowanie wzroku pacjentów, którzy są nieświadomi swojej choroby.

Gabinety okulistyczne zgłaszające się do projektu przeprowadzają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku jaskry tj. badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiad lekarski u pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.

Każda z placówek, które do 28 lutego przystąpią do akcji, po zdeklarowaniu liczby bezpłatnych badań oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzić będą: plakat informacyjny, ulotki informacyjne dla pacjentów oraz wydrukowane kwestionariusze badania przesiewowego.

- Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne liczymy, że w tym roku gabinetów, które wspólnie z nami zechcą realizować akcję będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych - podkreśla prof. Grabska-Liberek.

Lista placówek, które przyłączą się do projektu dostępna będzie od 1 marca na stronach internetowych: tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl.