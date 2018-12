Naukowcy z Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS) przewodniczyli badaniom prowadzonym przez międzynarodowy zespół – uczeni porównywali dane dotyczące aż 116 tys. osób w wieku od 35 do 70 lat z 21 różnych krajów. Sprawdzali, jak długość snu wpływa na zdrowie i ryzyko przedwczesnej śmierci.

Okazało się, że spanie dłużej niż osiem godzin dziennie lub mniej niż sześć niekorzystnie wpływa na serce i zwiększa zagrożenie rozwoju choroby sercowo-naczyniowej lub śmierci z przyczyn sercowych.

Co ciekawe, im dłużej śpimy, tym wyższe jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych lub spowodowanej przez nie śmierci. Badanie wykazało, że w porównaniu do ludzi, którzy spali od sześciu do ośmiu godzin, ci którzy spali w sumie od 8 do 9 godzin dziennie, mieli zwiększone ryzyko o 5 proc., osoby śpiące od 9 do 10 godzin dziennie - o 17 proc., śpiące dłużej niż 10 godzin dziennie - 41 proc. Naukowcy odkryli również, że osoby śpiące 6 godzin lub mniej były o 10 proc. bardziej zagrożone schorzeniami kardiologicznymi i spowodowaną przez nie przedwczesną śmiercią.

- Nasze badanie pokazuje, że optymalny czas snu wynosi od sześciu do ośmiu godzin dziennie dla dorosłych - powiedział główny autor badania Chuangshi Wang, doktorant w McMaster i Peking Union Medical College w Chinese Academy of Medical Sciences.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach „European Heart Journal”.