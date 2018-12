- Niestety z kontroli jednoznacznie wynika, że spośród wszystkich 28 państw Unii Europejskiej Polska jest najbardziej zanieczyszczona, ma najgorszą jakość powietrza – powiedział w piątek Kwiatkowski dziennikarzom przed debatą na temat jakości powietrza, która towarzyszyła trwającemu w Katowicach szczytowi klimatycznemu ONZ COP24.

- W kontekście przekroczenia norm na benzo(e)piren – a polskie normy są i tak są zdecydowanie wyższe niż te zalecane przez Światową Organizację Zdrowia - jesteśmy dokładnie na ostatnim miejscu. W kontekście pyłów zawieszonych, też w zależności od regionu Polski, też jesteśmy na końcu tej listy. Najbardziej obrazuje to fakt, że na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, 36 to miasta w Polsce – dodał Kwiatkowski.

Jak powiedział prezes, jeden z głównych wniosków przeprowadzonej kontroli jest to, że koordynacja działań dotyczących walki ze smogiem pozostawia bardzo wiele do życzenia. - Kompetencje poszczególnych instytucji się krzyżują, a środki finansowe przeznaczone na walkę ze smogiem są zbyt małe w stosunku do potrzeb – powiedział prezes NIK. Jak dodał, cieszą deklaracje rządu o przekazaniu w kolejnych latach dużych środków finansowych na ten cel, "ale realnie dzisiaj te środki, które są, idą nie w miliardy, a w miliony złotych i są daleko zbyt małe w stosunku do potrzeb".

Kontrola NIK dotycząca jakości powietrza w Polsce objęła lata 2014-2017.