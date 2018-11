Ponad 2 lata temu spadł z drabiny podczas pracy w ogrodzie; doznał skomplikowanego złamania kości twarzy, złamał też obojczyk. Przeprowadzona wówczas operacja nie mogła przynieść całkowitej poprawy z powodu znacznego ubytku struktur kostnych. Zniekształcona twarz i zaburzenia widzenia uniemożliwiały mu normalne życie.

- Bardzo uciążliwe było dla niego podwójne widzenie, będące skutkiem nierównomiernego ułożenia gałek ocznych. Nie mógł korzystać z komputera, oglądać telewizji, zrezygnował z pracy, nie mógł właściwie żyć wśród ludzi. Bardzo źle to wszystko znosił psychicznie – powiedziała kierująca procesem leczenia prof. Iwona Niedzielska.

Jak wyjaśniła, rekonstrukcji nie można było wykonać z wykorzystaniem fragmentów kości pobranych od pacjenta, ponieważ z reguły dochodzi do resorpcji takich przeszczepów, w zakresie trudnym do przewidzenia. Stąd decyzja lekarzy o zastosowaniu implantu z polietylenu. Po etapie starannego projektowania na podstawie tomografii komputerowej zdrowej części twarzy pacjenta wykonali go – jako jej lustrzane odbicie - specjaliści z Technoparku w Łodzi. Kolejnym etapem było wszczepienie implantu pacjentowi przez małe nacięcie.

- Pojedyncze implanty odtwarzające jedną strukturę anatomiczną nie są już w Polsce nowością, ale złożony, indywidualny implant odtwarzający równocześnie trzy ściany oczodołu, szczękę i kość jarzmową jest – według naszej wiedzy - pierwszym złożonym implantem, który wykonano w Polsce. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Pacjent odzyskał normalne widzenie, również efekt estetyczny jest zadowalający – podkreśliła prof. Niedzielska.

Szczegóły zabiegu mają być przedstawione podczas zaplanowanej na środę konferencji prasowej w Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z udziałem zoperowanego pacjenta.