W Punkcie można skonsultować się z lekarzem specjalistą m.in. w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej. W Punkcie mieszkańcy mają także możliwość rozpoznania i otrzymania doraźnej pomocy medycznej w przypadku urazów oraz stanów zapalnych narządów rodnych. Otrzymają także skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób ginekologicznych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu) oraz chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową.

– Punkt jest czynny przez 24 godziny na dobę. To odpowiedź miasta na potrzeby mieszkańców. Projekt jest pilotażowy, więc jego pełne podsumowanie będzie możliwe dopiero na koniec roku. Już teraz widać jednak duże zainteresowanie poznanianek usługami świadczonymi w gabinecie, a o szczegóły realizacji tego przedsięwzięcia dopytują też przedstawiciele innych miast – podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Joanna Olenderek wskazała, że ma nadzieję, iż "oferowane przez Punkt bezpłatne konsultacje i poradnictwo pomogą zwiększyć zakres profilaktyki zdrowotnej dotyczącej higieny i kontaktów seksualnych". – Mamy też nadzieję, że wpłyną one na bezpieczeństwo stosowania środków farmakologicznych dostępnych na receptę – podkreśliła.

Jak dodała, do tej pory najwięcej konsultacji w Punkcie dotyczyło badań ginekologicznych, podczas których pobierano materiał do badań cytologicznych. Na dalsze konsultacje specjalistyczne kierowano pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową oraz pacjentki z podejrzeniami zmian nowotworowych. U wielu kobiet, które zgłosiły się na badania ginekologiczne, stwierdzono ciąże – te pacjentki przekierowano następnie do innych lekarzy, ponieważ Punkt Profilaktyki Intymnej nie obsługuje kobiet ciężarnych oraz kobiet w połogu.

Punkt Profilaktyki Intymnej działa przy ul. Święty Marcin 58/64. Czynny jest przez 24h na dobę i jest w pełni dostępny dla wszystkich mieszkańców Poznania – także dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Z Punktu mogą korzystać osoby pełnoletnie (oraz niepełnoletnie, pozostające pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego), zamieszkałe na terenie Poznania. Aby skorzystać z bezpłatnych usług, trzeba wcześniej skontaktować się telefonicznie z rejestratorem lub skorzystać z rejestracji on-line udostępnionej na stronie internetowej Fundacji Fanari, która realizuje projekt.

Punkt został oficjalnie otwarty 1 października 2018 z inicjatywy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.