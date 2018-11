Pacjenci połączonego oddziału kardiologicznego i leczenia chorób płuc, którzy zastosowali się do wskazówek i myli zęby, a także stosowali płynu do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną, zapadali na infekcje okołooperacyjne o 50 procent rzadziej niż inni pacjenci. Odsetek zachorowań spadł z 12,5 do 6,2 procent.

Źródło: Agencja X-News