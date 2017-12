5 najczęstszych problemów z protezami

Jak dbać o protezę?

Według American College of Prosthodontists, 35 milionów Amerykanów nie ma zębów, a 178 milionom ludzi na świecie brakuje co najmniej jednego z nich. W przypadku pojedynczych braków, korzysta się ze stałych uzupełnień protetycznych, jak korony i mosty. Większe braki, jak bezzębie, czyli brak nawet jednego zęba, najczęściej leczy się uzupełnieniami ruchomymi: protezami częściowymi lub całkowitymi. Korzysta z nich aż co trzeci Polak. - Protezy mają przywrócić pacjentom prawidłową funkcję żucia i mówienia, które w przypadku braków w uzębieniu są zaburzone. Braki zębowe prowadzą również do osłabienia pozostałych zębów i mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi – podkreśla lekarz stomatolog Waldemar Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie. Leczenie braków w uzębieniu protezami to nie tylko kwestia zdrowia, ale i estetyki. Współczesne protezy są o wiele wygodniejsze i prezentują się bardziej naturalnie, niż te za czasów naszych prababć. Nadal mogą jednak sprawiać użytkownikom nie lada problemy, zwłaszcza na początku.