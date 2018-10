W piątek ZUS we wszystkich oddziałach organizuje "Dzień Seniora". W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem "Aktywnie i bezpiecznie".

Zakład przypomina, że w Polsce jest 5,5 mln emerytów, 115 tys. osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz ok. 2 mln osób, które zbliżają się do emerytury. - To właśnie dla nich ZUS organizuje "Dzień Seniora". Eksperci ZUS, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz policji doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania - zachęca rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Zwrócił uwagę, że seniorzy odwiedzając w piątek oddziały Zakładu będą mogli dowiedzieć się m.in. od czego zależy wysokość emerytury, jak ją podwyższyć, na czym polega waloryzacja i czy warto czekać z przejściem na emeryturę na waloryzację roczną. - Eksperci powiedzą także o gwarancji minimalnej emerytury, wytłumaczą pojęcia, które dla części seniorów są niezrozumiałe, doradzą jak uzyskać świadczenie. Pracujący emeryci dowiedzą się, jakie składki powinni opłacać i z jakimi korzyściami wiąże się dalsza aktywność zawodowa - dodał.

Podczas "Dnia Seniora" na odwiedzających będą czekać przedstawiciele zaproszonych przez ZUS instytucji. - Pracownicy NFZ powiedzą jakie leki przysługują za darmo seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Na liście dla seniorów korzystających z programu "75 plus" znajduje się obecnie ponad 2 tys. leków, w tym na najczęstsze u starszych osób choroby: w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby zakrzepowo-zatorowej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czy cukrzycy. Eksperci NFZ wytłumaczą też zasady obowiązujące w leczeniu uzdrowiskowym i pomogą założyć konto w ZIP - wyjaśniał Andrusiewicz.

Z kolei policjanci - kontynuował rzecznik - wytłumaczą, jak nie dać się złapać w sidła oszustów. - Ofiarami ponad 5 proc. przestępstw padają właśnie osoby, które ukończyły 65 lat. Oszuści podszywają się pod pracowników ZUS i pod pretekstem przeliczenia świadczeń próbują dostać się do mieszkań - zwrócił uwagę.

- Eksperci UOKiK opowiedzą natomiast, jak nie dać się nabrać na sztuczki akwizytorów i sprzedawców. Niewiedzę często wykorzystują oszuści, którzy deklarują że dzwonią z "wyjątkową i niepowtarzalną" ofertą, z której aby skorzystać wystarczy tylko podpisać wskazaną umowę. Dopiero po jej podpisaniu okazuje się, że zamiast atrakcyjnej oferty, zgodziliśmy się na niepotrzebne usługi, do tego niezwykle kosztowne. Seniorzy mogą liczyć także na pomoc prawną - dodał Andrusiewiczs.

Zwrócił uwagę, że w piątek seniorzy będą mogli liczyć również na porady przedstawicieli PFRON, czy uniwersytetów Trzeciego Wieku. - Wydarzenia w ramach Dnia Seniora odbędą się w całej Polsce, a każdy oddział przygotował inną ofertę. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie http://www.zus.pl/senior - podkreślił rzecznik Zakładu.