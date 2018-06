- Nowe obwieszczenie refundacyjne przynosi korzystne zmiany dla seniorów powyżej 65. roku życia – poinformował wiceminister zdrowia Marcin Czech. Na listę leków refundowanych wpisano szczepionki przeciw grypie. Osoby w wieku 65 plus będą mogły je kupić z 50-procentowa odpłatnością. Zapłacą nieco ponad 22 zł.

Czech przypomniał, że osoby starsze są szczególnie narażone na powikłania pogrypowe. Także to one z powodu grypy najczęściej trafiają do szpitali. Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy prof. Adam Antczak przypomniał, że powikłania pogrypowe mogą być bardzo groźne. Poinformował, że u osób, które chorowały na grypę, wzrasta sześciokrotnie ryzyko zawału i udaru mózgu. Co roku w wyniku grypy i jej powikłań umiera około 6 tys. osób.

Prof. Adam Antczak ocenił, że decyzja o refundacji szczepionek przeciw grypie dla seniorów to krok w dobrym kierunku. Podkreślił, że lepiej zapobiegać grypie i jej powikłaniom, niż je leczyć. Wyraził nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia obejmie refundacją także inne grupy wiekowe.

Wiceminister Czech poinformował, że do refundacji aptecznej wprowadzona zostanie substancja czynna palmitynian paliperidonu w leczeniu schizofrenii u dorosłych. Wskazał, że ten ten jest przeznaczony dla pacjentów w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego braku współpracy chorego, co jest dość częste. Pacjenci nie chcą wtedy przyjmować leków. Palmitynian paliperidonu wystarczy podawać raz na trzy miesiące.

Od lipca refundacją zostanie objęty – w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową" - specyfik zawierający substancje czynne sofosbuvirum velpatasvirum. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna terapia pacjentów zarażonych wszystkimi genotypami HCV.

Ministerstwo zdecydowało również o kolejnej opcję terapeutycznej w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u dzieci. Chodzi o ludzką immunoglobulinę normalną podawaną z rekombinowaną hialuronidazą ludzką. Ta opcja była dotychczas dostępna tylko w leczeniu dorosłych.

Wiceminister Czech poinformował, że nowa lista refundacyjna nie jest jeszcze zamknięta.