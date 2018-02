Pudełka życia zostały pomyślane jako cenne dla ratowników medycznych źródło informacji o przebytych przez seniora chorobach czy przyjmowanych lekach. W karcie informacyjnej w pudełku powinny się znaleźć zarówno dane dotyczące stanu zdrowia, jak i informacje o osobach, które należy powiadomić w razie potrzeby.

Tubę z kartą w środku senior powinien trzymać w lodówce; drzwi lodówki oznacza się specjalną naklejką. W ten sposób ratownicy będą wiedzieli, gdzie szukać dokładnych informacji o domowniku.

Zuzanna Macko z poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych poinformowała, że od listopada 2016 roku wydanych zostało ok. 15 tysięcy pudełek. – Mamy również informacje o tym, że dzięki nim akcje ratownicze przeprowadzane są w szybszym tempie – powiedziała. Jak podkreśliła, kluczowe dla skuteczności rozwiązania są wiarygodne informacje zapisane na karcie informacyjnej. To między innymi dlatego dane o chorobach, alergiach czy operacjach przebytych przez pacjenta muszą być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza rodzinnego.

Dzięki informacjom z karty ratownicy i lekarze wiedzą też, z kim w razie potrzeby się kontaktować, komu przekazać klucze od mieszkania, lub kto ma przejąć opiekę nad zwierzęciem poszkodowanego.

Gdy projekt startował, rzecznik Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek wyjaśniał, jak cenną pomocą dla ratowników może być takie pudełko. – W praktyce wygląda to tak, że gdy przyjeżdżamy do domu pacjenta, najczęściej do osoby leżącej, nieprzytomnej, kontakt jest utrudniony. W domu często nie ma nikogo, nie ma też sąsiadów albo też nic nie widzieli, nie słyszeli i zebranie podstawowych informacji jest problemem – mówił Judek.

Organizatorzy przedsięwzięcia podkreślili, że pudełka są rozpowszechniane nieodpłatnie i nikt nie może ich roznosić ani sprzedawać po domach. Ma to utrudnić wszelkie próby oszustwa. Pudełka można odebrać w Centrum Inicjatyw Senioralnych, w Centrum Informacji Miejskiej, oraz w Centrum Informacji Turystycznej. Wcześniej podobne rozwiązanie zostało wprowadzone w Łodzi.