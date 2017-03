Rzecznik mówił, że rząd realizuje bardzo wiele działań na rzecz seniorów, w tym m.in. program 75 plus. Zgodnie z nim od początku września osoby, które ukończyły 75. rok życia mają prawo do bezpłatnych leków z listy ogłoszonej przez resort zdrowia.

Bochenek podkreślił, że program od początku "cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem". - Od początku funkcjonowania tego programu skorzystało (z niego - PAP) prawie 2 mln seniorów i prawie 16 mln opakowań leków trafiło w ich ręce - powiedział Bochenek powołując się na dane ministerstwa zdrowia.

Rzecznik podkreślił, że seniorzy to "wciąż powiększająca się grupa społeczna". Jak mówił, obecnie osób w wieku senioralnym czyli takich, które ukończyły 60 lat jest w Polsce niecałe dziewięć milionów i w perspektywie lat ta liczba będzie "nieustannie wzrastać".

- Przewidujemy, że seniorzy będą stanowić nawet 40 proc. polskiego społeczeństwa. Dlatego rząd polski, rząd pani premier Beaty Szydło, realizuje szereg programów, które mają udzielić bezpośredniego, konkretnego wsparcia tej grupie społecznej - powiedział Bochenek.

Oprócz programu darmowych leków rzecznik rządy wyliczył wśród tych działań: obniżenie wieku emerytalnego - do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podniesienie minimalnych emerytur do 1 tys. zł. Jak mówił Bochenek, jest to "przełomowa podwyżka" i wyjątkowy ruch prospołeczny, mający na uwadze tę grupę społeczną, która dotychczas przez rządzących była bardzo często pomijana, niezauważana.

Rzecznik przypomniał też, że funkcjonuje program Senior Plus, rozpisany na lata 2015-2020.

- Jest on skierowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i jest to program, wsparcia finansowego, bezpośredniego wsparcia finansowego, które ma służyć uruchamianiu dziennych domów seniora senior Plus, klubów seniora - mówił Bochenek. Jak dodał, w Polsce jest obecnie 120 takich placówek.

Bochenek przypomniał też, że rząd prowadzi kampanię "Bezpieczny i aktywny senior", którą zainaugurowano w 2016 r. Kampania ma podnosić świadomość społeczną związaną z potrzebami seniorów, a zaangażowane są w nią m.in. ZUS i TVP.