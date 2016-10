- Pierwszy miesiąc monitorowania realizacji programu bezpłatnych leków dla seniorów wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o zarówno ilość przepisanych leków, jak i ich wartość - ocenił Tombarkiewicz.

Poinformował, że z danych NFZ wynika, że we wrześniu koszt realizacji programu bezpłatnych leków wyniósł 25 mln 818 tys. zł. Na program w czterech miesiącach 2016 r. przewidziano 125 mln zł.

Zdaniem Tombarkiewicza obecny poziom wydatków oznacza, że jest pewien margines bezpieczeństwa, który pozwala nam spokojnie patrzeć, że realizacja (programu) nie będzie w żadnym stopniu zagrożona.

We wrześniu w ramach programu seniorom wydano ponad 2 mln 712 tys. opakowań bezpłatnych preparatów.

Tombarkiewicz powiedział, że w przeliczeniu na jedną osobę średnia wartość leków, jakie otrzymał pacjent, który skorzystał z programu, to ok. 28 zł. - Jest to znacząca ulga, jeśli chodzi o poszczególne wydatki - ocenił Tombarkiewicz.

Zapewnił, że resort na bieżąco monitoruje realizację programu i zbiera propozycje rozszerzenia wykazu bezpłatnych leków o kolejne preparaty.

Poinformował, że resort skierował do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zlecenie oceny m.in. rozszerzenia (wykazu) leków kardiologicznych stosowanych w nadciśnieniu tętniczym o leki z pierwszej linii.

Wyjaśnił, że leki te nie znalazły się w pierwszym wykazie, ponieważ są one teraz dostępne na ryczałt (a więc pacjenci płacą za nie 3,2 zł), natomiast resort na listę wpisywał leki, w których poziom odpłatności pacjentów był wyższy. Jednak środowisko kardiologiczne postulowało rozszerzenie wykazu o te preparaty.

Dodał, że resort analizuje też możliwość wpisania na listę leków stosowanych w leczeniu jaskry oraz insulin krótkodziałających.

Tombarkiewicz przypomniał, że w przyszłym roku na realizację programu przewidziano 564,3 mln zł, co - w jego ocenie - da szansę na znaczące rozszerzenie wykazu bezpłatnych leków.

Zapewnił też, że resort będzie kontynuował działania informujące pacjentów i lekarzy o zasadach korzystania z programu.

Od początku września osoby, które ukończyły 75. rok życia mają prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej resort zdrowia. Leki są bezpłatne w określonych wskazaniach, a specjalną receptę wystawia lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu oraz listę bezpłatnych leków można znaleźć na stronie: www.75plus.mz.gov.pl.