Choć w okolicach menopauzy kobiety narzekają m.in. na suchość pochwy, wcale nie unikają zbliżeń. Wręcz przeciwnie – chętnie inicjują łóżkowe igraszki. To właśnie panie 50-, 60-letnie chwalą się, że dopiero w tym wieku seks jest najbardziej satysfakcjonujący.

Dlaczego tak się dzieje? Eksperci przekonują, że duże znaczenie ma umiejętność komunikowania swoich potrzeb, którą panie po 40. urodzinach opanowały niemal do perfekcji. Poza tym kobiety w wieku średnim są bardziej świadome swojego ciała i tego jak je odpowiednio pieścić. Okazuje się, że to pozytywne nastawienie do zbliżeń ma większe znaczenie niż pojawiające się wraz z wiekiem dolegliwości, mogące wpływać na jakość życia seksualnego.

Wyniki obserwacji naukowców z University Hospitals Cleveland Medical Center zostały przedstawione na tegorocznym spotkaniu The North American Menopause Society (NAMS) w Orlando w Stanach Zjednoczonych. W badaniu wzięło udział ponad pół tysiąca kobiet w wieku 40-75 lat