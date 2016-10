Decyzja o utworzeniu zespołu jest efektem dyskusji, jaka miała miejsce podczas niedawnego XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich. Jego uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę szerszej edukacji pielęgniarek w zakresie opieki nad osobami z NTM.

Podkreślano, że tacy pacjenci mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, towarzyszy im poczucie wstydu i utrata sfery intymnej. Tymczasem to właśnie rolą pielęgniarki jest, by do nich dotrzeć i zapewnić właściwą opiekę. Dzięki właściwemu doradztwu i odpowiedniemu doborowi produktów medycznych, można nie tylko reagować na skutki choroby, ale też dać osobie z NTM szansę na poprawę jakości życia.

- Bardzo odbiegamy od tego, co dzieje się w krajach ościennych, nawet tych biedniejszych - ocenia przewodnicząca Koalicji "Na Pomoc Niesamodzielnym" Elżbieta Szwałkiewicz. - W zasadzie dysponujemy tym, co na świecie, tylko nie zawsze mamy wystarczającą wiedzę w tym zakresie. Wiele z nas, pielęgniarek, nie rozróżnia produktów chłonnych, stosując jedynie nazwę "pampers"!. Tymczasem żadna pielęgniarka nie powinna proponować dorosłemu człowiekowi "pampersa", bo to go po prostu obraża - wyjaśnia.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zadecydowała o powołaniu zespołu ekspertów, którego celem będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących jakości opieki nad pacjentem z NTM, w oparciu o które będzie można rozpocząć szkolenia dla pielęgniarek.

- Minister Radziwiłł powiedział niedawno podczas spotkania z nami, że w aspekcie funkcjonowania służby zdrowia widzi ogromną rolę pielęgniarki w POZ. My również ją widzimy. Jesteśmy świetnie wykształcone, często i chętnie uczestniczymy w kursach i szkoleniach. Dlatego chętnie podniesiemy swoje kwalifikacje także w obszarze opieki nad pacjentem z nietrzymaniem moczu - przekonuje wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska.

Eksperci szacują, że po 60. roku życia prawie 70 proc. Polek cierpi na NTM. Ta dolegliwość zaczyna się jednak już w znacznie młodszym wieku i mogą ją odczuwać nawet kobiety zaledwie 25-letnie. Przed okresem menopauzy występuje ona u 57 proc. pań.

NTM zdarza się również u mężczyzn, przede wszystkim u tych po 50. roku życia. Głównym powodem jest u nich tzw. nadreaktywny pęcherz, objawiający się nagłym parciem na pęcherz, które nie zawsze udaje się powstrzymać.