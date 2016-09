Choć wydawać by się mogło, że tryb życia Polaków uległ poprawie (o 7 proc. spadła liczba osób palących papierosy, zwiększyła się o 14 proc. skuteczność leczenia nadciśnienie tętniczego) to niestety statystyki są nadal alarmujące.

Okazuje się, że receptą na wiele schorzeń także przewlekłych jest ruch. O ile widujemy pełne siłownie i kluby fitness, to nie tylko o to chodzi. Kluczem do rozwiązania wielu problemów zdrowotnych i elementem leczenia chorób przewlekłych i cywilizacyjnych jest fitness medyczny. Jest to jasny i klarowny system współpracy lekarza i trenera ze wsparciem dietetyka. Jak przekonują eksperci, którzy od lat wdrażają ten program w różnych krajach, ruchem można leczyć, a nawet wyleczyć, tylko trzeba wiedzieć jak.

- Exercise is Medicine to amerykański program, którego celem jest edukowanie lekarzy i trenerów, jaki rodzaj ruchu zastosować u naprawdę chorego pacjenta. Okazuje się, że pacjenci z chorobą wieńcową, nowotworem czy zapaleniem stawów powinni ćwiczyć, a w konsekwencji minimalizować swoje schorzenia - wyjaśnia lek. med. Anna Plucik-Mrożek, internistka, jedna z inicjatorek fitnessu medycznego w Polsce i prezes Fundacji Zaskoczeni Wiekiem.