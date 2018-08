Udar mózgu przyczyną niepełnosprawności

Szacuje się, że udar mózgu jest trzecią co do częstotliwości przyczyną przedwczesnej śmierci. Poza tym przyczynia się do trwałej niepełnosprawności ludzi młodych. Warto wiedzieć, jakie daje objawy. Szybka interwencja lekarza pozwala bowiem uniknąć groźnych konsekwencji