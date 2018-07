Redakcja Dziennik.pl

Jedną z nich może być biegunka. Jak wynika z badań marki Tasectan aż 75 proc. rodziców deklaruje konieczność zmiany planów w momencie nadejścia tego niespodziewanego gościa! Pakując wakacyjną walizkę zabezpieczmy się więc na wypadek wszelkich nieprzewidzianych sytuacji.

Wyjeżdżając na wakacje w pierwszej kolejności określamy długość naszego urlopu i miejsce, które chcemy odwiedzić. Dostosowujemy je najczęściej do naszych rodzinnych preferencji. Niezależnie jednak czy będzie to kilkudniowy pobyt nad morzem, weekend w górach czy egzotyczne wakacje, musimy zabezpieczyć się na wszelką niespodziewaną okoliczność. Dlatego na kilka dni przed wyjazdem – warto zrobić listę niezbędników.

Wyjazd z dzieckiem = nadbagaż

Rodzice wyjeżdżający z dziećmi, najlepiej wiedzą, że pakowanie całej rodziny na wakacje to nie lada wyzwanie. W walizce poza ubraniami, obuwiem i kosmetykami muszą znaleźć się bowiem zabawki, które umilą maluchowi wyjazd. Nierzadko są to nie tylko ulubione misie czy lalki, ale też kolorowe książeczki, dmuchany materac, wiaderko i grabki. W przypadku niemowlaków nie możemy zapomnieć o butelkach, pieluchach, ulubionym kocyku czy podusi. A wszystko to musi się zmieścić w ograniczonej przestrzeni naszej walizki lub samochodowego bagażnika.

Ubrania na każdą pogodę

W zależności od miejsca, do którego się wybieramy, należy wziąć pod uwagę pogodę, która jak wiemy bywa bardzo zmienna. Nawet jeśli liczymy na tropikalne temperatury (w końcu to nasz wymarzony urlop, więc na pewno nie będzie padać!), warto mieć w zanadrzu odzież na każdą aurę – czyli obok T-shirtów z krótkim rękawem oraz szortów, spakujmy długie spodnie, bluzę i kurtkę przeciwdeszczową. Jeśli spędzamy wakacje nad wodą z pewnością musimy zabrać strój kąpielowy, klapki czy sandały. Co szczególnie przyda się maluchowi? Szlafroczek lub ręcznik z kapturkiem, który założymy mu na plaży po wyjściu z morza, czy po kąpieli w basenie. Zabierzmy ze sobą także okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy, które ochroni naszą pociechę przed gorącym słońcem.

Niezbędnik kosmetyczko-apteczny

Mokre chusteczki, szczotki i szczoteczki, żele do mycia i szampony odpowiednie dla naszego malucha, to elementy, które z pewnością powinny znaleźć się w naszej wakacyjnej kosmetyczce. Niezależnie od tego gdzie się wybieramy i w jakim wieku jest nasze dziecko, zadbajmy także o krem z odpowiednim filtrem przeciwsłonecznym, czy spray na insekty. Ten drugi będzie niezbędny zwłaszcza w przypadku wakacji w lesie lub nad wodą – odstraszy bowiem uciążliwe komary i bardzo niebezpieczne kleszcze. Poza tym w naszej wakacyjnej apteczce nie może zabraknąć opatrunków na nieprzewidziane skaleczenia, wody utlenionej do odkażania ran, jak również leków przeciwbólowych, sprayu z panthenolem na oparzenia słoneczne oraz Tasectanu – stosowanego w przypadku biegunki.

Nie daj sobie pokrzyżować wakacyjnych planów

Biegunka bierze nas najczęściej z zaskoczenia. Zwłaszcza na wakacjach, gdy zmieniamy klimat i kuchnię, mogą przydarzyć się nam niespodziewane dolegliwości jelitowe. Dotyczy to głównie dzieci, które mają bardzo delikatny układ pokarmowy i szybko reagują na zmianę flory bakteryjnej (inna niż w domu woda i jedzenie), ale też na stres np. związany z podróżą samolotem. Jak pokazuje badanie, zrealizowane na zlecenie marki Tasectan , aż 75 proc. rodziców przyznaje, że pojawienie się biegunki wymusza zmianę planów dziecka, a co za tym idzie całej rodziny. Co więcej 80% ankietowanych mam odpowiedziało, że biegunka wpływa na funkcjonowanie dziecka w taki sposób, że musi ono zostać w domu, a w niektórych przypadkach wręcz leżeć w łóżku. Ponadto dla 88 proc. badanych dolegliwość ta jest uciążliwa.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Widać więc, że biegunka może skutecznie pokrzyżować nasze wakacyjne plany. W związku z tym warto się przed nią jak najlepiej zabezpieczyć. Przykładem preparatu przeciwdziałającego biegunce u dorosłych, dzieci i niemowląt jest wspomniany już Tasectan, który posiada unikalny, potrójny mechanizm działania – "NEO". Zawarte w preparacie substancje neutralizują białka odpowiedzialne za powstawanie stanu zapalnego, eliminują toksyny i patogeny, a także ochraniają śluzówkę jelit przez tworzenie na niej specjalnej powłoki. Tasectan można stosować u niemowląt i małych dzieci ponieważ nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wpływa na motorykę jelit i nie powoduje zaparć. Preparat przywraca naturalne funkcjonowanie przewodu pokarmowego, dzięki czemu skraca czas trwania biegunki.

Wyjazd wakacyjny to dla wielu z nas długo wyczekiwana nagroda za ciężką pracę. Są jednak i tacy, dla których wiąże się on ze stresem. Zwłaszcza, jeśli wyjeżdżamy na wakacje z dziećmi, które są źródłem mnóstwa radości, ale czasami też trosk. Aby nic nie stanęło nam na drodze do pełni wakacyjnego szczęścia, zaplanujmy nasz wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem i rozsądnie spakujmy naszą walizkę.