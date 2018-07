Redakcja Dziennik.pl

Przed wyjazdem na odpoczynek warto zadbać o skuteczny probiotyk (14 proc. Polaków stosuje w takiej sytuacji probiotyki – wynika z badania opinii przeprowadzonego w ramach kampanii „Probiotyk – wybieram świadomie”). I nie tylko w przypadku egzotycznej dalekiej podróży. Na co zwrócić uwagę?

Z biegunką mamy do czynienia w przypadku zwiększenia częstotliwości wypróżnień – liczba ta przekracza trzy dziennie. Nudności, bóle brzucha i wzrost temperatury ciała to pierwsze objawy, które mogą zaniepokoić. Nie ma reguły ani do czasu pojawienia się tych oznak, ani do ich liczby. Przyczyny też mogą być różne – od zakażeń spowodowanych przez wirusy lub bakterie, alergii, aż po stresujące sytuacje. W wakacje jednak, zagrożenie wywołaniem podrażnień błon śluzowych jelita cienkiego i grubego jest szczególnie duże. Nadmierne spożycie alkoholu, kofeiny, a także produktów słodkich i ciężkostrawnych to tylko część wakacyjnych przyjemności, które mogą nam zaszkodzić. Grupą osób szczególnie narażoną na poważne dolegliwości związane z biegunką, tj. odwodnienie organizmu, są małe dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Biegunka w rzeczywistości jest pozytywną reakcją organizmu, który próbuje pozbyć się szkodliwych substancji oraz toksyn. Problem tkwi w tym, że przy oczyszczaniu tracimy dużą ilość wody i elektrolitów. Dlatego ważne w leczeniu jest przede wszystkim nawadnianie, najlepiej specjalnymi doustnymi płynami nawadniającymi. Jako uzupełnienie nawadniania – ale nie zamiast – można zastosować probiotyki.

Nie daj sobie popsuć wakacji

Przy zakupie probiotyku należy pamiętać, że nie wszystkie preparaty działają tak samo. Każdy szczep bakterii znajdujących się w danym preparacie, może oddziaływać na inną dolegliwość. Dlatego przy wyborze produktu, warto zasięgnąć fachowej porady w aptece. Jak się okazuje, ponad 42 proc. ankietowanych, przy wyborze probiotyku kieruje się rekomendacją farmaceuty. - W okresie wakacyjnym pacjenci zgłaszają się do apteki z problemem biegunki znacznie częściej niż w innych sezonach. Jednak zawsze, kiedy przychodzi do mnie pacjent i prosi o „jakiś” probiotyk, pytam o przyczynę jego stosowania. Probiotyki mają różne składy, a ich właściwości są szczepozależne. Nie możemy stosować probiotyków zamiennie, ponieważ mają one odmienne działanie, a co istotne, powinniśmy stosować tylko preparaty, które mają udokumentowane badaniami działanie – tłumaczy mgr farm. Sebastian Płatkowski, farmaceuta z Warszawy.

Okulary i krem z filtrem to nie wszystko. Pamiętaj o ochronie swoich jelit

Prawie 21proc. respondentów badania opinii społecznej słusznie kojarzy probiotyki z produktami niezbędnymi do stosowania w celu zapobiegania biegunce podróżnych, a 3 na 10 zażywa probiotyki w celu skrócenia czasu trwania tej dolegliwości.

- Jedno z najlepiej udokumentowanych działań wybranych szczepów probiotycznych, to zapobieganie biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków oraz w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej. Badania wykazały, że stosowanie probiotyków z pozytywną rekomendacją w trakcie trwania ostrej biegunki infekcyjnej, skraca czas jej trwania średnio o jeden dzień. Dla matki chorego dziecka, biegunka trwająca o jedne dzień krócej, ma duże znaczenie - wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, ekspert kampanii „Probiotyk – wybieram świadomie”.

Probiotyk? Tak – ale nie każdy

Jak wynika z badania opinii zrealizowanego w ramach kampanii „Probiotyk – wybieram świadomie”, aż 63 proc. respondentów kojarzy probiotyki z produktami niezbędnymi do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w biegunce. Jednak, pomimo, iż termin „probiotyki” jest powszechnie znany - spotkało się z nim aż 91 proc. respondentów badania - nie ma dostatecznej wiedzy o zastosowaniu tych preparatów, ich szczepozależności i właściwościach działania. Tylko co 4 ankietowany, przy wyborze produktu kieruje się jego jakością.

Na rynku znajduje się blisko 100 preparatów probiotycznych, ale tylko niektóre z nich mają działanie udokumentowane badaniami.