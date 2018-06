Co to znaczy brudne ręce?

Magdalena Szela-Słowik: Nie powinny kojarzyć się tylko z widocznymi zabrudzeniami. Poprzez dotyk różnego rodzaju przedmiotów (klamek, poręczy, banknotów), spożywanie zanieczyszczonych produktów spożywczych (warzyw, owoców) następuje transport chorobotwórczych bakterii, wirusów czy grzybów na ręce. Mogą one powodować bakteryjne lub wirusowe zapalenia jamy ustnej oraz opryszczkę. Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy zawsze dojdzie do zakażeń.

Jak uniknąć chorób brudnych rąk?

Do zakażeń dochodzi nie tylko przez brudne ręce, ale również podczas spożywania nieumytych warzyw i owoców. Na nich mogą znajdować się bakterie, wirusy, grzyby, szkodliwe środki ochrony roślin, toksyczne dla jamy ustnej. Zabrudzone produkty spożywcze należy dokładnie umyć pod ciepłą, bieżącą wodą.

Czy mydło i ciepła woda wystarczą, by uniknąć chorób brudnych rąk?

To podstawa higieny rąk. Niezwykle ważne jest dokładne mycie rąk zwłaszcza między palcami i pod paznokciami, gdzie gromadzi się najwięcej drobnoustrojów chorobotwórczych. Czas mycia rąk również ma znaczenie. Minimalny to pół minuty. Idealnie byłoby używać do mycia płynów dezynfekujących, które powodują, że ręce są „jeszcze czystsze”.

Podobno przesadzanie z higieną i sterylnością dłoni też nie jest zdrowe. Dlaczego?

Przesadzanie z higieną rąk może wiązać się z uszkodzeniem jej naturalnego mechanizmu obronnego, warstwy lipidowej naskórka, a tym samym zwiększyć predyspozycje do zakażeń. Myślę, że dokładne mycie rąk przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po kontaktach z powierzchniami zabrudzonymi, po powrocie do domu, zabawie ze zwierzętami itp. powinno każdemu dziecku immunoodpornemu wystarczyć.

Czy to prawda, że przesadzanie z higieną dłoni w dzieciństwie może skutkować rozwojem alergii w późniejszych latach? Dziecko powinno mieć kontakt z brudem?

Bardzo ważne jest wykształcenie u malucha nawyku mycia rąk. To, że mały człowiek bawi się różnymi przedmiotami, dotyka wszystkiego jest naturalne. Jednak każde zaniedbanie w higienie może skutkować pojawieniem się zmian w jamie ustnej. Nie ma tu znaczenia wiek osoby i czy kiedyś w przeszłości ktoś miał lepsze lub gorsze nawyki higieniczne – w dużej mierze zależy to od naszej odporności. Niektóre badania mówią, że przesadzanie z myciem dłoni może w przyszłości doprowadzić do alergii na niektóre środki higieny. Przesadzanie w jedną lub drugą stronę jest ryzykowne, we wszystkim potrzebny jest umiar.