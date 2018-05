Akcję wsparły w piątek w Białymstoku podlaskie posłanki Bernadeta Krynicka (PiS) i Bożena Kamińska (PO) oraz Katarzyna Zajkowska, dyrektor departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, oraz Monika Syczewska, zastępca dyrektora departamentu polityki społecznej Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wspólnie z dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdaleną Borkowską zachęcały do badań.

Pacjentkom BCO w poradni rozdawano ulotki z informacją i instrukcją samobadania piersi, kosmetyki.

Dyrektor BCO Magdalena Borkowska wyjaśniła, że głównym celem akcji jest zaproszenie pań do tego, by korzystały z badań profilaktycznych, z dbania o zdrowie. – Swoim przykładem chcielibyśmy pokazać, że to zdrowie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Stąd też dzisiejsza akcja – dodała.

Szefowa Zakładu Patomorfologii w Białostockim Centrum Onkologii, lekarz patomorfolog Luiza Koda – na co dzień mama trójki dzieci – apelowała na konferencji prasowej do wszystkich mam, żeby korzystały z badań profilaktycznych.

– Warunkiem skuteczności programów profilaktycznych jest masowość, długoterminowość i wysoka jakość. Jeśli chodzi o wysoką jakość, ja nie mam wątpliwości, że nie odstajemy od innych europejskich krajów, o długoterminowość - też, są to już akcje długoletnie. Natomiast odstajemy w znacznym stopniu jeśli chodzi o zgłaszalność – mówiła Luiza Koda.

Opis, jak przeprowadzić samobadanie piersi w profilaktyce raka sutka, powinien być lekturą obowiązkową wszystkich kobiet. Oczywiście, samobadanie w warunkach domowych nie zastąpi specjalistycznych badań lekarskich, ale musi być wykonywane raz na jakiś czas przez każdą panią. Bez wyjątków!

Wskazała, że na przykład w przypadku programu profilaktyki raka szyjki macicy, który działa od ponad 10 lat, zgłaszalność na badania wynosi około 25-27 procent Lekarka oceniła, że to "zatrważająco" mało, mimo, że jest tak wiele akcji zachęcających do badań.

Dla porównania podała, że na przykład w Szwecji na badania zgłasza się ponad 90 proc. kobiet, a w Wielkiej Brytanii około 80 proc. – Trzeba tutaj budować świadomość kobiet przede wszystkim. Ważne są właśnie tego typu akcje – podkreślała Koda. – Apeluję do mam, żeby zgłaszały się na te badania, żeby dały szanse sobie i dzieciom na to, żeby się sobą cieszyć jak najdłużej, żeby były aktywnymi, zdrowymi mamami, a w przyszłości aktywnymi, zdrowymi babciami – dodała.

Posłanka Bernadeta Krynicka zachęcała mamy do dbania o zdrowie. Mówiła, że panie, ale też przyszli ojcowie, powinni myśleć o swoim zdrowiu jeszcze przed planowaniem ciąży. Zachęcała mamy do karmienia dzieci piersią, zdrowego odżywiania się, ruchu, aktywnego stylu życia i wysiłku fizycznego, bo to inwestycje w "zdrowie, jakość życia, przyszłość".

– Przede wszystkim nasze dzieci chcą mieć zdrowe mamy, które będą żyły jak najdłużej. To jest marzenie myślę, że każdego dziecka – mówiła posłanka Bożena Kamińska. Mówiła, że profilaktyka jest niezbędna zwłaszcza, że coraz więcej osób – także coraz młodszych – zapada na nowotwory. Wskazała także, że trzeba zwiększać nakłady na leczenie tych chorób.

– Drogie mamy, dbajcie o profilaktykę. Idźcie się zbadać, bo jesteście nam potrzebne – apelowała dyrektor departamentu zdrowia w urzędzie marszałkowskim Katarzyna Zajkowska, która na konferencję przyszła razem z córeczką Basią. Prosiła też panów, by namawiali swoje panie do takich badań.

Dyrektor wydziału zdrowia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Monika Syczewska mówiła, że sama korzysta z badań przy okazji różnych akcji profilaktycznych organizowanych przez BCO. – Zachęcam do tego wszystkie kobiety niezależnie o wieku – mówiła Syczewska.

W Białostockim Centrum Onkologii w 2017 roku wykonano ponad 6,2 tys. mammografii i prawie 1,4 tys. badań cytologicznych.