W ramach kampanii można będzie wykonać test ryzyka wystąpienia udaru mózgu, wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach i akcjach biegowych, które w maju odbędą się jeszcze w dziewięciu polskich miastach oraz skorzystać z przygotowanego przez ekspertów fundacji Planu dla Zdrowia. Plan jest sposobem na to, by poznać stan swojego organizmu oraz wprowadzić na co dzień zdrowe nawyki, które dadzą kontrolę nad czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Będzie go można pobrać ze strony internetowej kampanii (zapobiegam.pl) lub otrzymać w postaci broszury podczas jednej z imprez biegowych.

Plan przygotowany przez Fundację Udaru Mózgu ma pomóc w dbaniu o zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną i redukcję stresu, a także w regularnym kontrolowaniu poziomu cholesterolu i cukru we krwi oraz ciśnienia i tętna. W informacji prasowej przesłanej PAP organizatorzy kampanii oceniają, że wdrożenie go w życie może znacząco poprawić stan naszego zdrowia.

- Większość z nas zaczyna troszczyć się o swoje zdrowie dopiero wtedy, gdy odczuwamy pierwsze symptomy choroby. Taki sposób myślenia o zdrowiu należy zmienić. Kampania Zapobiegam.pl ma skłonić Polaków do stałego dbania o swoje zdrowie i kontroli jego stanu. Nie żyjemy tylko dla siebie. Otaczają nas bliscy. Jeżeli nie zaczniemy dbać o swoje zdrowie, również oni będą ponosili skutki tych zaniedbań. Każdy z nas powinien mieć swój własny Plan dla Zdrowia w trosce o siebie i swoich bliskich – przekonuje prezes Fundacji Udaru Mózgu dr n med. Włodzimierz Dłużyński.

Choroby sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca i udar mózgu, stanowią główną przyczynę przedwczesnych zgonów Polaków, tj. poniżej 65 roku życia. Powodują one ogółem 46 proc. wszystkich zgonów w naszym kraju. Na podstawie dostępnych statystyk twórcy kampanii Zapobiegam.pl wyliczyli, że każdego dnia umiera z ich powodu umiera średnio 476 osób. Jest to znacznie więcej niż w krajach Europy Zachodniej, podkreślają.

Na wiele czynników ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu możemy wpływać poprzez swoje zachowanie. Zalicza się tu: nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, nieprawidłową dietę i brak ruchu, które prowadzą do otyłości, stres, a także choroby i zaburzenia, które możemy kontrolować dzięki leczeniu, takie jak nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu.

Dr Dłużyński przypomina, że według badania NATPOL na nadciśnienie tętnicze, uważane za główną przyczynę chorób sercowo-naczyniowych, choruje obecnie ok. 32 proc. dorosłych Polaków - 10,5 mln chorych, w tym 9,5 mln w wieku 18-79 lat i prawie 1 mln osób powyżej 80-tki. Co gorsze, aż trzy mln Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma nadciśnienie. - Te trzy miliony naszych rodaków to osoby, u których ryzyko wystąpienia udaru i zwału może być bardzo duże w zawiązku z tym, że nie leczą nadciśnienia – podkreśla specjalista.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że dzięki obniżeniu ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu, zapobieganiu otyłości oraz ograniczeniu palenia tytoniu można by zmniejszyć zapadalność na choroby układu krążenia o ponad połowę.

- Chcemy zaproponować każdemu odwiedzającemu portal zapobiegam.pl lub stoisko fundacji podczas imprez biegowych szczegółowy komplet narzędzi pozwalający kontrolować zdrowie – tłumaczy dr Dłużyński. Oprócz Planu dla Zdrowia jest to również pierwsza w Polsce i w Europie aplikacja „Stop Udarom!" pomagająca oszacować ryzyko wystąpienia udaru mózgu.