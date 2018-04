Od 6 kwietnia do 15 czerwca autobus odwiedzi 10 polskich miast: Będzin, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdynię, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, Poznań oraz Warszawę. Finał tej ogólnopolskiej akcji "Życie tętni otwartymi naczyniami" odbędzie się 15 czerwca w Warszawie, podczas X Jubileuszowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (PTChN).

W autokarze - mobilnym centrum badań - osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnej konsultacji chirurga naczyniowego. Lekarz przeprowadzi wywiad w zakresie chorób naczyń oraz oceni tętno na kończynach. Będzie też możliwość przeprowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego na kończynach za pomocą specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu zostanie określony tzw. współczynnik ABI, pozwalający na określenie stopnia zaawansowania choroby tętnic.

Inicjatorzy przedsięwzięcia - PTChN wraz z Grupą Adamed - do udziału w nim zachęcają osoby odczuwające stały ból nóg podczas chodzenia, które chcą uzyskać poradę specjalisty. Akcję przygotowano z myślą o osobach powyżej 55. roku życia z chromaniem przestankowym, czyli bólem kończyn dolnych pojawiającym się w czasie chodzenia, który wymusza zatrzymanie się.

Nazwa "chromanie przestankowe" znana jest niewielu osobom, tymczasem zbyt późne rozpoznanie zmian miażdżycowych w tętnicach może doprowadzić do pojawienia się powikłań. Chromanie przestankowe jest jednym z objawów miażdżycy tętnic obwodowych. Najpierw pojawia się niewielki ból w łydce podczas chodzenia po płaskim terenie, później promieniuje on do uda, biodra, a nawet do pośladków. Skóra na nodze, staje się blada, a palce lub cała stopa – zimne. U niektórych osób jedynym objawem może być drętwienie stopy. Chromanie często nazywane jest „chorobą wystaw sklepowych” – nie mogąc przejść dłuższego odcinka z powodu bólu i nie chcąc, by inni to zauważyli, chorzy udają, że oglądają wystawy.

Do czynników ryzyka należą cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, ograniczona aktywność fizyczna, nadciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz palenie tytoniu.

Oprócz chromania przestankowego poważnym problemem dotyczącym naczyń jest przewlekła niewydolność żylna (PNŻ). W żyłach kończyn dolnych dochodzi do zastoju. W naszym kraju problem ten dotyczy aż 47 proc. kobiet oraz 37 proc. mężczyzn - informują organizatorzy akcji.

W Polsce trudno się dostać do chirurga naczyniowego – na 100 tys. mieszkańców przypada ich zaledwie 0,89, podczas gdy np. we Włoszech jest to 2,85. Czas oczekiwania na wizytę w poradni sięga 195 dni. Duże opóźnienie sprzyja rozwojowi choroby, co pogarsza jakość życia i może oznaczać poważne następstwa, łącznie z amputacją kończyn.

- Mając świadomość, że dostęp do specjalistów w dziedzinie, którą reprezentujemy jest utrudniony, postanowiliśmy przyjechać do naszych pacjentów specjalnym autobusem wyposażonym w sprzęt niezbędny do szybkiej i prostej diagnostyki chorób tętnic i żył w kończynach dolnych. Chcemy dać im nie tylko możliwość skorzystania z konsultacji ale będziemy także tłumaczyć i wyjaśniać, jak istotna dla poprawy stanu naszych tętnic i żył jest zmiana stylu życia i pozbycie się nałogów, których negatywny wpływ został już udowodniony – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, cytowany w materiale przesłanym PAP.

W autokarze we wszystkich miastach zainteresowani będą mogli skorzystać z oferty ogólnopolskiego programu Adamed dla Seniora, w ramach którego odbędą się między innymi treningi nordic walking dla seniorów oraz pomiar ciśnienia krwi. Szczegółowe informacje na temat "przystanków" autobusu dostępne są na stronie www.adameddlaseniora.pl