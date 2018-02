Czy urolog może pomóc kobiecie?

To może wydawać się szokujące, ale współcześnie nadal postrzega się urologów jako „męskich” specjalistów, jednocześnie paniom przypisując wyłącznie ginekologów. - To stereotyp. Urolodzy pomagają wszystkim kobietom, które borykają się z wszelkimi dolegliwościami związanymi z funkcjonowaniem układu moczowego – mówi lek. med. Waldemar Bonczar, specjalista urologii FEBU w NZOZ „Twój Lekarz”.

Kiedy kobieta powinna odwiedzić urologa?

Do odwiedzenia urologa powinien skłonić chociażby częstomocz, czyli wielokrotne oddawanie niewielkich ilości moczu w ciągu dnia. Niepokojącym sygnałem powinny być także: pieczenie podczas korzystania z toalety, bóle w podbrzuszu, zmiana barwy lub zapachu moczu czy jedna z najczęstszych dolegliwości dotykających kobiety - kłopot z nietrzymaniem moczu. Zaniedbania mogą doprowadzić do rozwinięcia się chorób układu moczowo-płciowego, a przez to do znaczącego obniżenia jakości życia, także seksualnego.

Mężczyzna unika wizyt u urologa. Czy kobieta może to zmienić?

Panowie unikają wizyt u lekarza albo odwlekają je w nieskończoność, nawet jeśli dzieje się coś naprawdę niepokojącego. Często decyzję potrafi zmienić bliska osoba – partnerka, siostra, córka. To ważne, by „popychać” panów do tego ruchu. Wczesne wykrycie chorób układu moczowo-płciowego, nawet tych poważnych, jak rak prostaty, daje większą szansę na ich wyleczenie.

- Mężczyznę do urologa trzeba wysłać również profilaktycznie, gdy nic się nie dzieje. Po 45. roku życia należy skorzystać z badania poziomu PSA we krwi, antygenu specyficznego dla prostaty. Raz w miesiącu pan powinien też wziąć sprawy w swoje ręce i wykonać samobadanie jąder - mówi lek. med. Waldemar Bonczar.

Jak przygotować się do wizyty u urologa?

Często wizyta u lekarza, który zajmuje się chorobami intymnymi, budzi pewne obawy u pacjenta. Wiedza oraz właściwe przygotowanie rozwiewają wiele wątpliwości. Do lekarza należy przyjść z pełnym pęcherzem - od oddawania moczu należy się powstrzymać zwykle na jedną lub dwie godziny przed wizytą. Oczywistą kwestią jest zadbanie o higienę. Pamiętajmy o liście przyjmowanych leków oraz ewentualnej dokumentacji medycznej, na przykład: wynikach badań czy wypisach ze szpitali.

Jak wygląda wizyta u urologa?

- Wizytę rozpoczyna przeprowadzenie wywiadu lekarskiego. W zależności od problemu, czasami niezbędne jest wykonanie badania - mówi lek. med. Waldemar Bonczar. U kobiet najczęściej wykonuje się badanie palpacyjne podbrzusza, krocza, ujścia cewki moczowej. U mężczyzn, przy problemach z prostatą, lekarz przeprowadza badanie per rectum - trwa chwilę, przy zastosowaniu środków minimalizujących dyskomfort.

W przypadku dolegliwości związanych z jądrami, konieczne jest ich przebadanie.