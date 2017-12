Dostrzegając te zagrożenia Ministerstwo Zdrowia przygotowało kampanię edukacyjną „Profilaktyka, Człowieku!” skierowaną właśnie do młodych osób, zachęcającą ich do zdrowego trybu życia oraz regularnych badań profilaktycznych.

- Poprzez kampanię, chcemy w niekonwencjonalny sposób namówić młodych dorosłych do tego, żeby zmienili styl życia, byli bardziej aktywni fizycznie, ograniczyli spożycie alkoholu i nie palili papierosów - podkreśla wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

– Palenie papierosów to bardzo duży czynnik ryzyka, wpływający właściwie na większość chorób, z którymi się stykamy, takich jak nowotwory czy choroby układu krążenia. Spożywanie alkoholu to kolejny czynnik ryzyka, dlatego trzeba zwracać uwagę na swoje zdrowie. Więcej ruchu, więcej warzyw i owoców, mniej papierosów i alkoholu – to ważne przesłanie kampanii – dodaje Minister Gryza.

Na co chorują młodzi dorośli?

Jak zwracają uwagę eksperci współpracujący z Ministerstwem Zdrowia przy realizacji kampanii, jednym z poważnych problemów zdrowotnych, występujących u osób młodych jest nadciśnienie tętnicze, które stwierdza się obecnie u kilkunastu procent młodych mężczyzn oraz u kilku procent młodych kobiet. Poważnym problemem jest także hipercholesterolemia (za duże stężenie cholesterolu we krwi), na którą zapada prawie połowa młodych mężczyzn oraz około 34 proc. młodych kobiet.

- Zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i hipercholesterolemia zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu, a także zgonu w ich przebiegu ponad dwukrotnie - tłumaczy Profesor Piotr Jankowski – kardiolog, ekspert kampanii z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. - Osoba, która doznała zawału serca, ma duże większe ryzyko wystąpienia kolejnego zawału, dlatego tak istotne jest dbanie o siebie i prowadzenie zdrowego trybu życia, które może nas uchronić przed chorobami stanowiącymi poważne obciążenie dla organizmu – dodaje Profesor Piotr Jankowski.

Sytuacja nie wygląda lepiej, jeśli chodzi o choroby układu oddechowego. Jak podkreślają eksperci, najczęstszą chorobą młodych dorosłych jest alergia, na którą cierpi ponad 12 milionów Polaków. Poważnym problemem jest też alergiczny nieżyt nosa, z którym zmaga się 8 milionów osób czy astma oskrzelowa, dotykająca ponad 4 miliony młodych Polaków.

- Niebagatelny wpływ na wzrost zachorowalności na choroby układu oddechowego ma zanieczyszczenie powietrza, z czym w Polsce mamy często do czynienia w sezonie jesienno-zimowym. W ostatnim czasie coraz liczniejsze dowody epidemiologiczne i kliniczne świadczą o narastających problemach związanych z potencjalnie szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. W ostatnich 2 dekadach nastąpił dwukrotny wzrost częstości występowania chorób atopowych (alergicznego nieżytu nosa, astmy, atopowego zapalenia skóry), mimo że stężenia alergenów pozostały w tym czasie na podobnym poziomie. To niemożliwe żeby doszło do zmian w strukturze genów odpowiedzialnych za rozwój alergii, zmieniło się środowisko, w którym żyjemy - podkreśla dr med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Zanieczyszczone powietrze to jednak tylko jeden z czynników ryzyka, wpływający na występowanie chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Wśród pozostałych czynników ryzyka eksperci wymieniają także:

• Palenie tytoniu, które znacznie podwyższa ryzyko zachorowania na zawał serca, udar mózgu, raka płuc, ale także występowanie nowotworów złośliwych m.in. krtani, gardła oraz jamy ustnej.

• Niezdrowa dieta, uboga w warzywa, owoce czy produkty zbożowe oraz siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej mogą być powodem nadwagi i otyłości, sprzyjających powstawaniu szeregu chorób układu krążenia m.in. miażdżycy, zawału serca czy nadciśnienia tętniczego.

• Alkohol, który wbrew powszechnej opinii szkodzi nawet w małych dawkach. Natomiast jego nadużywanie może prowadzić do uzależnienia i w efekcie powodować konsekwencje zdrowotne tj.: zaburzenia rytmu serca, marskość wątroby czy niewydolność krążenia.

• Długotrwały stres, który podwyższa ciśnienie tętnicze, może być także przyczyną depresji, która jest poważną chorobą wymagającą specjalistycznego leczenia.

• Uwarunkowania genetyczne. Geny odpowiadające za funkcjonowanie układu krążenia mogą mieć istotny wpływ na powstanie m.in. choroby niedokrwiennej serca, zmian miażdżycowych oraz proces krzepnięcia czy rozwój nadciśnienia tętniczego. W przypadku nowotworów czynniki dziedziczne stanowią istotną przyczynę ich rozwoju.

Ministerstwo Zdrowia chcąc zwrócić uwagę osób młodych na to, jak ważna dla zdrowia jest profilaktyka oraz w jaki sposób styl życia i codzienne nawyki wpływają na nasze zdrowie, stworzyło specjalną kampanię pod motywującym hasłem „Profilaktyka, Człowieku!”. Jej celem jest edukacja młodych osób w zakresie czynników ryzyka oraz profilaktyki chorób układu krążenia oraz układu oddechowego. Podjęte w ramach kampanii działania mają zachęcić odbiorców do zmiany stylu życia na zdrowszy oraz skłonić ich do wykonywania regularnych badań profilaktycznych.

Resort zachęca również do śledzenia stworzonej na potrzeby kampanii strony www.profilaktykaczłowieku.pl, która stanowi rzetelne źródło informacji nt. czynników ryzyka chorób ukł. krążenia i ukł. oddechowego oraz szeregu programów profilaktycznych, realizowanych obecnie.