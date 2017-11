W Polsce każdego dnia dwie, trzy osoby dowiadują się o zakażeniu HIV - alarmuje Społeczny Komitet ds. AIDS. W 2016 r. w naszym kraju wykryto 1270 nowych przypadków, najwięcej w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Według danych Państwowego Zakładu Higieny, od 1985 r. stwierdzono zakażenie u ponad 22 tys. osób.

- W Europie szacuje się, że jedna trzecia osób nie jest świadoma swojego zakażenia. W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza, według szacunków epidemiologicznych od 50 do 70 proc. żyjących z HIV nie wie o tym - powiedział rzecznik prasowy Społecznego Komitetu ds. AIDS Maciej Nazarewicz.

Wynikiem takiej sytuacji jest duża liczba późno diagnozowanych, a co za tym idzie - zaawansowanych zakażeń. Wiele osób może też nieświadomie zakażać innych.

- Jako społeczeństwo mało przebadane, mamy wyraźną potrzebę zwiększenia wykonywalności tych badań, dlatego że osoby, które nie znają swojego statusu serologicznego, po pierwsze - zakażają innych, a po drugie - dowiadują się zbyt późno, kiedy ten układ odpornościowy jest bardzo osłabiony - powiedział Nazarewicz.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z HCV – wirusem wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW-C), które może prowadzić do zwłóknienia, marskości, a nawet nowotworu wątroby. Według szacunków PZH, w Polsce nawet 200 tys. osób może żyć z wirusem HCV we krwi, z czego 80 proc. jest nieświadoma zakażenia.

Europejski Tydzień Testowania ma zachęcić jak największą liczbę osób do wykonania badań w kierunku HIV i HCV. W tym roku wezmą w nim udział 632 organizacje z całej Europy, w tym 19 organizacji z Polski. Akcja potrwa do piątku 24 listopada.

Przebadać będzie się można w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Koszalinie, Opolu, Chorzowie, Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku.

Nazarewicz zaznaczył, że badanie jest całkowicie anonimowe, a na wyniki czeka się jeden dzień. - Wystarczy przyjść i zgłosić się do punktu, w którym urzęduje doradca, który zleca badanie. Nie potrzeba mieć skierowania, dokumentu, nie trzeba się legitymować w żaden sposób - podkreślił.

Do zakażeń HIV dochodzi w większości przypadków podczas kontaktów seksualnych. Do zakażenia HCV dochodzi głównie przez kontakt z krwią osoby zakażonej lub skażonymi nią narzędziami zabiegowymi.

Komitet ds. AIDS podkreśla, że wcześnie wykryte zakażenie HIV nie jest obecnie wyzwaniem dla medycyny. Podobnie wygląda sytuacja z HCV. Współczesna medycyna daje szanse na wyleczenie 98-99 proc. chorych.

W obu przypadkach obowiązuje zasada: im wcześniejsze wykrycie, tym lepiej.

Adresy wszystkich Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych w kraju znajdują się pod adresem: www.aids.gov.pl/pkd. Szczegółowe informacje o samym badaniu na HIV można znaleźć pod adresem: www.skaids.org/test-na-hiv.

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) to organizacja non-profit, która zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką, zarówno w zakresie HIV/AIDS, chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową, jak i wirusów hepatotropowych (HAV, HBV, HCV). Organizacja prowadzi też warsztaty i szkolenia skierowane do młodzieży, studentów oraz osób dorosłych, należących do różnych grup zawodowych.