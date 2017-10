Spotkanie z dziennikarzami zorganizowano z okazji odbywającej się w stolicy konferencji Warszawska Jesień Pediatryczna 2017. Prof. Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie powiedziała, że jednym z tematów obrad jest narodowy program szczepień, który w 2017 r. po raz pierwszy rozszerzono o refundowane z budżetu preparaty przeciwko pneumokokom u dzieci do 2. roku życia.

Eksperci przyznali, że jest to największa zmiana w polskim programie szczepień ochronnych od 2007 r. Specjaliści mają jedynie zastrzeżenie do tego, jakim preparatem powinny być wykonywane szczepienia przeciwko pneumokokom.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na zakup 10-walentnej szczepionki (PCV-10) przeciwko pneumokokom, tymczasem obecni na konferencji prasowej eksperci przekonywali, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie szczepionki 13-walentnej (PCV-13). Specjaliści przyznali, że prawdopodobnie zadecydowała o tym niższa cena preparatu 10-waletnego.

- Szczepionka PCV-13 chroni przed większą grupą serotypów pneumokoków (bakterii odpowiedzialnych m.in. za zapalenie płuc i opon mózgowo-rdzeniowych – PAP), dlatego Izrael podobnie jak wiele innych krajów zdecydował się na refundację właśnie tego preparatu – powiedział Ron Dagan.

Specjalista przyznał w rozmowie z PAP, że szczepionkę PCV-10 refundują również inne kraje europejskie, takie jak Holandia i Finlandia, jednak w większości krajów Unii Europejskiej stosowany jest preparat PCV-13.

- Obydwa te kraje, Holandia i Finlandia, prawdopodobnie wkrótce również dołączą do pozostałych państw, w których wykorzystuje się szczepionkę PCV-13 – powiedział dr Marian Patrzałek z Kielc, członek Polskiego Towarzystwa Wakcymologicznego.

Zdaniem prof. Dagana, szczepionka PCV-13 ma tę zaletę, że chroni przez zakażeniem pneumokokami nie tylko małe dzieci, ale również i osoby dorosłe, w tym szczególnie ludzi starszych, którzy są mniej odporni na wywoływane przez nie zapalenia płuc.

Wynika to z tego, że szczepionka PCV-13 dodatkowo chroni m.in. przed serotypami bakterii o numerach 19a oraz 3. Ten ostatni odpowiedzialny jest za zapalenia płuc u dzieci, jak i osób po 65. roku życia.

- Dorośli mogą się zarazić od dzieci, aż 85 proc. zakażeń pneumokokami występuje u osób dorosłych. Szczepiąc dzieci szczepionką PCV-13 możemy jednocześnie zmniejszyć liczbę zakażeń u ludzi po 65. roku życia – podkreślił specjalista. Niektóre dzieci są jedynie nosicielami pneumokoków i nie odczuwają żadnych objawów zakażenia.

Prof. Ewa Bernatowska powiedziała, że ponosimy mniejsze koszty szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci, ale narażamy na zakażenia większą populację w porównaniu do krajów, w których stosowana jest chroniąca przed nimi szczepionka o większym spektrum działania.

Dr Marian Patrzałek powołał się na wieloletnie doświadczenia finansowanych z budżetu samorządu szczepień przeciwko pneumokokom prowadzonym w Kielcach. - Szczepionka PCV-13 była tam wykorzystywana w latach 2006-2016 co doprowadziło do trzykrotnego spadku zapaleń płuc wśród osób w wieku co najmniej 65 lat – podkreślił.

Pytany przez PAP specjalista przyznał, że nie ma pewności, czy wprowadzenie szczepionki PCV-13 w całym kraju dałoby podobny efekt. - W znacznym stopniu zależy to od tego, jak duża populacja dzieci jest już zaszczepiona przeciwko pneumokokom - dodał.

Krajowy konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. Waleria Hryniewicz zwróciła uwagę, że w naszym kraju jest ogólnie duża oporność na antybiotyki, jedna z najwyższych w Europie, czego nie ma np. w Holandii. (Z tego powodu niektóre infekcje bakteryjne bardzo trudno się leczy i większe są tego koszty – przyp. PAP).

- Bakterie 19a niemal zawsze wykazują oporność wielolekową, czyli na działanie wielu antybiotyków – podkreśliła prof. Anna Skoczyńska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.