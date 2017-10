Najważniejsze - zdrowie i komfort

Laparoskopowa diagnostyka ginekologiczna pozwala nie tylko na zbadanie stanu narządów wewnętrznych i wykrycie nieprawidłowości oraz schorzeń. – Szczegółowa obserwacja w dużym powiększeniu wewnętrznych narządów rozrodczych, czyli macicy, jajowodów i jajników, to tylko jeden z wielu atutów zastosowania laparoskopu. Wewnętrzne narządy płciowe kobiety są materią wyjątkowo delikatną, a dzięki tej małoinwazyjnej metodzie możemy usunąć różnego rodzaju nieprawidłowości, które wpływają niekorzystnie na stan zdrowia pacjentki i jej płodność - mówi dr n. med. Andrzej Bręborowicz, ginekolog z poznańskiej przychodni MedPolonia. Co więcej, dzięki zastosowaniu laparoskopu nawet w przypadku operacji, pacjentki mogą wrócić do domu już dobę po zabiegu, a do regularnych czynności nie dłużej niż po kilku dniach. Mniejsze ryzyko powstania zrostów, szybszy powrót do zdrowia, krótsza rekonwalescencja i hospitalizacja, lepszy efekt kosmetyczny oraz mniejszy ból pooperacyjny - lista zalet laparoskopii ginekologicznej jest naprawdę długa. Do najważniejszych należy zaliczyć bezpieczeństwo pacjentek i ich komfort.

Pełna kontrola

Użycie laparoskopu, czyli urządzenia chirurgicznego wyposażonego w kamerę, pozwala z ogromną precyzją dokonać wielu niezbędnych zabiegów w jamie brzusznej, zwłaszcza w miednicy mniejszej kobiety. Zapewnienie maksymalnej kontroli nad przebiegiem zabiegu jest możliwe dzięki połączeniu laparoskopu z komputerem, na ekranie którego operator ma możliwość rozpoznania wszelkich nieprawidłowości, w tym tych niewidocznych gołym okiem. Laparoskopia jest szczególnie cenna przy diagnostyce takich zaburzeń natury ginekologicznej jak endometrioza, mięśniaki macicy, zrosty, ból miednicy mniejszej i niepłodność. Ponadto często łączona jest z zabiegiem histeroskopii i jako taka powinna być wykonywana krótko po zakończeniu krwawienia miesiączkowego, jeszcze przed owulacją, dla zapewnienia największej skuteczności i bezpieczeństwa.

Galeria Przejdź do galerii » Nowoczesny sprzęt ułatwiający pacjentom życie zaprezentowano w Łodzi 224 wystawców przyjechało do Łodzi, by na Targach Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji pokazać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sprzętu wspomagającego leczenie i rehabilitację między innymi osób po poważnych urazach czy skomplikowanych zabiegach operacyjnych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Jak każda inna metoda chirurgiczna, laparoskopia jest obarczona ryzykiem. – Powikłania nie różnią się znacznie od tych, występujących przy innych operacjach brzusznych, choć są o wiele rzadsze. Ryzyko reakcji uczuleniowych, powikłań związanych ze znieczuleniem, uszkodzeniem nerwów i zakrzepicy jest minimalne - szacuje się je na poziomie 1-2 proc. - tłumaczy dr n. med. Andrzej Bręborowicz z MedPolonii.