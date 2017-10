Jak pokazują statystyki, mężczyźni żyją krócej niż kobiety. Dlaczego? Panowie zwykle wiodą mniej higieniczny tryb życia, nie walczą z nadliczbowymi kilogramami, chętniej sięgają po używki. Do tego nie przywiązują zbytniej wagi do badań kontrolnych i wizyt u lekarza z niepokojącymi dolegliwościami. A tymczasem przynajmniej raz w roku powinni zrobić przegląd swojego organizmu. Jakie badania dla mężczyzn są konieczne?

Przynajmniej raz w roku należy zrobić morfologię, analizę moczu i sprawdzić ciśnienie krwi – to niezbędne minimum już dla 30-latka. Ważne jest również oznaczenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Badanie pozwala ocenić ryzyko miażdżycy. Równie istotne jest badanie poziomu glukozy we krwi, by sprawdzić, czy nie rozwija się cukrzyca.

Po 30. urodzinach warto również zacząć monitorować poziom testosteronu we krwi. To ważne nie tylko w kontekście sprawności seksualnej. Niedobór testosteronu może bowiem powodować nadmierne tycie i ginekomastię, czyli przerost gruczołów piersiowych, jak również depresję i nadmierną senność.

Pozostając w temacie badań typowo męskich, to zarówno 20-latek, jak i 60-latek powinien raz w miesiącu skontrolować swoje jądra. Samobadanie można przeprowadzić podczas kąpieli lub pod prysznicem. Jak? Wystarczy delikatnie chwycić jądro między palec wskazujący i kciuk, a następnie obróć jak koralik. Zdrowe jądro jest miękkie i gładkie. Badanie powinno być bezbolesne. Jeśli jest inaczej i dotyk powoduje duży dyskomfort, należy udać się do lekarza.

Kolejnym ważnym typowo męskim badaniem jest kontrolowanie prostaty. W tym celu należy po 40. urodzinach udać się do urologa, który sprawdzi, czy nie ma podejrzanego przerostu prostaty i zleci badania poziomu PSA we krwi (wskaźnik ewentualnego nowotworu). Badanie należy ponawiać zgodnie z zaleceniem lekarza. Na pewno będzie ono częstsze w okolicach 60. urodzin, kiedy wzrasta ryzyko raka prostaty.

Drugim nowotworem, który szczególnie zagraża mężczyznom, jest rak płuca. Dlatego po 40. urodzinach warto zrobić spirometrię oraz RTG płuc i ponawiać badania co 3 lata, chyba że lekarz zaleci inaczej. Po czterdziestce trzeba również sprawdzić, czy nie ma zagrożenia rakiem jelita grubego. W tym celu należy wykonać test na obecność krwi utajonej w kale. Niekiedy konieczna jest również kolonoskopia. To badanie jest niemal obowiązkowe po 50. roku życia i należy je ponawiać co 10 lat.

Niezależnie od wieku co pół roku warto odwiedzić dentystę, by usunąć kamień nazębny i skontrolować stan uzębienia. Natomiast po 40. urodzinach należy umówić się do okulisty, by sprawdzić nie tylko ostrość wzroku, lecz także zrobić badania pod kątem zaćmy i jaskry.