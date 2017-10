Każde nietypowe objawy, tj. ból brzucha bez zmiany diety, problemy z zachowaniem równowagi, utrzymujące się dłużej niż 3-4 tygodnie powinny skłonić do wizyty u lekarza internisty lub rodzinnego, którzy ewentualnie skierują wizytę u specjalisty i badania. Ale nie tylko wtedy warto zasięgnąć porady medycznej i zrobić przegląd zdrowia.

Podstawowe badanie krwi, czyli morfologia, jak również analiza moczu oraz kontrolowanie ciśnienia krwi to niezbędne minimum, jakie trzeba wykonać przynajmniej raz w roku, niezależnie, czy masz 20, czy 60 lat. Po ukończeniu 30 lat ważne jest, by raz na 5 lat, a po 45. roku życia częściej, badać stężenie cholesterolu we krwi (lipidogram).

Po 30. urodzinach konieczne jest wykonywanie USG piersi, tarczycy i narządów rodnych. To dobry nawyk, który warto pielęgnować. Wystarczy robić te badania co trzy lata do ukończenia 40. roku życia, kiedy to coroczne kontrole stają się obowiązkowe. Ale uwaga! Osoby z grup ryzyka, czyli takie, które są genetycznie obciążone daną chorobą (np. rakiem piersi) powinny badać się w kierunku jej wykrycia, poddając się dodatkowym badaniom, np. oznaczenie markerów nowotworowych we krwi. Mammografia adresowana jest dla kobiet po 40. roku życia i warto ją wykonywać co dwa lata, zaś po 50. – co roku.

Jeśli skończyłaś 35 lat, istotne jest regularne robienie cytologii, pozwalające wyryć raka szyjki macicy na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

40-latki powinny umówić się na spirometrię, która oceni pojemność płuc. Jest ona ważna nie tylko u palaczek, bo schorzenia układu oddechowego w ostatnich latach nie oszczędzają nikogo. Podobnie jak i cukrzyca, która diagnozowana jest coraz częściej u kobiet po 40-tce. Dlatego raz w roku należy kontrolować cukier. Co dwa, trzy lata dobrze jest robić EKG.

Po 45. roku życia warto zrobić analizę kału na krew utajoną – to niezbędne minimum, by sprawdzić, w jakiej kondycji są jelita. Jeśli badanie wykaże jakąś nieprawidłowość, należy umówić się na kolonoskopię, która jest podstawowym badaniem w kierunku wykluczenia raka jelita grubego.

A jak jest z wizytami kontrolnymi u lekarzy specjalistów? Jeśli masz chorobę przewlekłą, np. Hashimoto czy nadciśnienie, grafik wizyt należy ustalać z „lekarzem prowadzącym”. W przypadku badań profilaktycznych, najczęściej odwiedzanym lekarzem już od 20. urodzin powinien być ginekolog. Trzeba odwiedzać go raz w roku. Po 40. roku życia raz na 3 lata warto odwiedzić okulistę, kardiologa, endokrynologa, neurologa. Po 50. urodzinach warto umawiać się na wizyty częściej, najlepiej raz w roku.

Raz na pół roku zarówno 20-latka, jak i 60-latka powinna umówić się do dentysty na oczyszczanie zębów z osadu i kontrolę uzębienia.

Ważne jest także samobadanie piersi – przynajmniej raz w miesiącu. Dobrze jest również raz w tygodniu obejrzeć swoje nagie ciało w lustrze, by sprawdzić, czy nic niepokojącego się nie dzieje, np. są obrzęki, wysypka, zgrubienia skóry.