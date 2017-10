Swoje znieczulające właściwości goździki zawdzięczają zawartej w nich substancji. Chodzi o eugenol. Jest on nawet, dzięki silnemu działaniu przeciwbakteryjnemu, stosowany w stomatologii. Eugenol można wykorzystać również w domowych metodach leczenia – na przykład go leczenia przeziębienia.

Z goździków można sporządzić coś w rodzaju domowego antybiotyku, idealnego na infekcje bakteryjne górnych dróg oddechowych – informuje pap.pl. Jest to przepis przeznaczony wyłącznie dla dorosłych, ponieważ zawiera alkohol. Do sporządzenia tej zbawiennej dla gardła mikstury potrzebujemy pół szklanki miodu, 3-4 goździki i płaską łyżkę masła. Te składniki należy ze sobą zagotować i zdjąć z ognia. Następnie do gorącego miodu z goździkami wlewamy 100 mililitrów czystej wódki. Uwaga, postępujemy ostrożnie, bo płyn mocno zabuzuje! Wypijamy, w miarę możliwości, ciepły płyn i... idziemy spać. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, rano po przeziębieniu nie będzie śladu.

Co ważne, nie wolno spożywać tego napoju, jeśli przyjmujemy antybiotyki, gdyż zniweluje on działanie leku.

Można również z goździków przygotować domowy lek na ból głowy. Z 1/4 łyżeczki goździkowego proszku i jednej łyżeczki olejku cynamonowego wystarczy sporządzić pastę, którą należy smarować czoło. Przy bólu zęba pomoże też żucie goździka, choć oczywiście, nie należy przy tym odkładać wizyty u dentysty.