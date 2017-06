W Dzień Dziecka prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka zachęca rodziców najmłodszych pacjentów, by bardziej świadomie podchodzili do zdrowia własnych dzieci.

Lekarze wskazują, że wśród głównych czynników ryzyka, które mają negatywny wpływ na zdrowie najmłodszych, są niewystarczająca aktywność fizyczna oraz złe nawyki żywieniowe.

- Na sposób odżywiania u najmłodszych wpływ mają nawyki żywieniowe rodziców. Fast foody stają się coraz bardziej popularne w wielu domach; zdrowe ziemniaki zastąpiły frytki i pizza. Do tego słodkie napoje gazowane i słodycze. Wraz z wiekiem dziecka spada spożycie warzyw i owoców. W efekcie dzieci zaczynają tyć i chorować. Na nadwagę, a coraz częściej także groźną otyłość, zapada 20-30 proc. ogółu dzieci do lat 18, co w następstwie często wiąże się z nadciśnieniem, a nawet cukrzycą – podkreśla Janicka.

Dzieci często mają także wady postawy - to poważny problem szczególnie u dzieci szkolnych. Lekarze podkreślają, że związane jest to głównie z brakiem ruchu - dzieci często unikają zajęć wychowania fizycznego, rzadko uprawiają sport poza lekcjami. - Już w pierwszym roku życia niemowlęta uczone są posługiwania się telefonem i tabletem. Na efekty nie trzeba długo czekać. Zamiast biegania po podwórku, kilkulatki wybierają komputer i telewizor, przed którymi spędzają nawet kilka godzin dziennie - alarmują lekarze.

Janicka przypomina, że zaburzenia postawy u dzieci w przyszłości mogą przynieść groźne w skutkach powikłania chorobowe (zaburzenia w czynnościach wielu narządów i układów organizmu). - Dorośli zezwalając najmłodszym na brak aktywności, przyczyniają się do "produkowania" zniedołężniałego pokolenia - ostrzega prezes PPOZ.

- Kochajmy nasze dzieci. Rozpieszczajmy je, ale mądrze. Nigdy nie jest za późno na zmianę przyzwyczajeń. Drugie śniadanie do szkoły to nie chipsy i czekoladowy baton, ale kanapka z sałatą i jabłko. Zbliżają się wakacje. Zorganizujmy dzieciom wolny czas i przypilnujmy, by komputer i telewizor nie stały się dla nich jedyną aktywnością. Pomyślmy o zdrowiu naszych dzieci już dziś, w Dzień Dziecka – apeluje Janicka.