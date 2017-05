Wbrew pozorom, kleszcze nie spadają na nas z drzew - rzadko kiedy wspinają się na wysokość wyższą niż półtora metra. Lokalizują swoje cele za pomocą narządów pozwalających im wyczuć dwutlenek węgla i różnice temperatury. Gdy kleszcz już znajdzie się na swoim żywicielu, gryzie bezboleśnie - w jego ślinie znajdują się środki znieczulające. Dlatego często nie mamy świadomości, że złapaliśmy kleszcza.

Dwie główne choroby przenoszone przez kleszcza to borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych. W Polsce te choroby przenosi ok. 15-30 proc. zarażonych nimi kleszczy. Według badań Państwowego Zakładu Higieny, w ciągu ostatnich 17 lat liczba osób chorujących na boreliozę znacznie wzrosła. W 2000 roku było to około 1850 osób, zaś w 2016 roku już ponad 21 tysięcy osób. O ile przed kleszczowym zapaleniem opon mózgowych można się zaszczepić, tak przed boreliozą mogą uchronić nas jedynie profilaktyczne środki ostrożności: szczelne ubranie, stosowanie środków odstraszających kleszcze i dokładne sprawdzanie ciała po powrocie ze spaceru.

Źródło: Agencja X-News