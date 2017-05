Wydarzenie ma w tym roku swoją szóstą edycję, organizowane jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

W wybranych miastach kraju przez kilka godzin kursować będą specjalne tramwaje lub autobusy w których edukatorzy – studenci medycyny - udzielą informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Pojazdy wyposażone są w stanowiska z materiałami edukacyjnymi i prezerwatywami.

Jazdę podróżnym umilać będą DJ-e. Każdy pasażer dostanie specjalny bilet z adresem najbliższej placówki, w której można wykonać bezpłatny test w kierunku zakażenia wirusem HIV.

Jeszcze w maju pojazdy kampanii przejadą przez Wrocław, Warszawę, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Katowice i Kraków. W czerwcu kampania odwiedzi Białystok, zaś w Grudniu – ponownie Gdańsk.

Jak poinformowała w środę PAP w imieniu organizatorów przedsięwzięcia Marta Kotula, tegoroczne plany akcji to edukacja 12 tysięcy osób i rozdanie takiej samej liczby prezerwatyw. Rozdanych ma być też ok. 6 tys. materiałów informacyjnych.

W ub. roku w trakcie przejazdów zorganizowanych w 9 miastach kraju, do tramwajów i autobusów wsiadło w sumie 7 tys. osób, które wzięły 9 tys. prezerwatyw i 4 tys. ulotek.

Według organizatorów kampanii, jej celem jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na kwestie związane ze zdrowiem reprodukcyjnym oraz edukacja społeczna z zakresu profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą płciową, w szczególności zakażeń HIV.

Kampania ma zwiększyć świadomość młodych osób w zakresie bezpiecznych zachowań seksualnych i wpłynąć na zmianę ich nastawienia do wykonywania testów w kierunku HIV.

- Ten wirus już nie zabija, o ile tylko osoby z nim żyjące mają opiekę medyczną i przyjmują leki antyretrowirusowe. Z HIV można żyć długo i relatywnie komfortowo. Mimo to stereotypy na temat wirusa skutecznie blokują osoby młode przed testowaniem się. Młodzi demonizują pozytywny wynik testu do tego stopnia, że rezygnują z jego wykonywania. To wszystko powoduje, że co roku HIV wykrywa się w naszym kraju u coraz większej liczby osób – poinformowali organizatorzy kampanii.

Według przekazanych przez nich danych, szacunki wskazują, że od 50 do 70 proc. seropozytywnych Polaków nie zdaje sobie sprawy, że żyje z HIV. Jest to największy odsetek w Unii Europejskiej.