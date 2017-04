Odczuwanie zmęczenia i potrzeby odpoczynku to pewnego rodzaju reakcja obronna organizmu, który w ten sposób daje nam znać o tym, że narażamy go na nadmierny wysiłek albo że pewne procesy w naszym ciele zostały zaburzone. Najczęściej spadek energii wiążemy z brakiem snu, przepracowaniem czy stresem, ale warto wiedzieć, że może być on symptomem chorób, także tych naprawdę poważnych.

Długa lista podejrzanych

– Chroniczne zmęczenie może być wywołane na przykład anemią, która najczęściej wiąże się ze zbyt niskim poziomem żelaza. Pierwiastek ten jest niezbędny do produkcji hemoglobiny – barwnika czerwonych krwinek. W efekcie do komórek dociera mniej tlenu i narządy pracują gorzej – tłumaczy dr n. med. Anna Barańska, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Medycyny Wellness Szpitala Medicover. Niedotlenienie tkanek może być też związane z konkretnymi schorzeniami dotyczącymi serca, takimi jak choroba wieńcowa, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu czy niewydolność serca. Jeżeli więc zauważymy objawy takie jak duszność, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca, omdlenia czy pogorszenie wydolności fizycznej, należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Powodem odczuwania osłabienia i senności może być nie tylko niedobór tlenu, ale i spadek stężenia glukozy we krwi poniżej normy, czyli hipoglikemia. – Ta dolegliwość najczęściej kojarzona jest z cukrzycą, ale może też wystąpić u osób, które wcale na nią nie chorują – w ich przypadku tak zwane niedocukrzenie może wywołać zbyt intensywny wysiłek fizyczny, napady spożywania posiłków wysokowęglowodanowych, wypicie dużej ilości alkoholu, ale również stres – wymienia dr n. med. Anna Barańska.

Jako źródło braku energii często wskazuje się też kłopoty z tarczycą. – Gruczoł ten odpowiada za produkcję hormonów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów wewnętrznych. Tarczyca może wytwarzać ich za dużo lub za mało i mówimy wówczas odpowiednio o jej nadczynności bądź niedoczynności. Co ciekawe, obie te choroby mogą objawiać się uczuciem zmęczenia – mówi dr n. med. Anna Barańska ze Szpitala Medicover.

Nie lekceważ – badaj

Te dolegliwości nie wyczerpują wszystkich możliwych powodów chronicznego zmęczenia, a lista „podejrzanych” jest znacznie dłuższa – znajdują się na niej nie tylko choroby serca, ale również miażdżyca naczyń i inne choroby naczyniowe, niewydolność nerek, odwodnienie czy niedobory jonów. Zdiagnozowanie przyczyny może więc wiązać się z koniecznością wykonania wielu badań. Nie powinno nas to jednak zniechęcać, gdyż zignorowanie tego objawu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia. Jeśli więc w ciągu ostatnich kilku miesięcy zauważyliśmy u siebie długotrwały spadek energii, ospałość, a także często powracające bóle i zawroty głowy, koniecznie wybierzmy się do lekarza. Specjalista najpierw przeprowadzi z nami wywiad, a następnie na podstawie uzyskanych podczas niego informacji o naszym stylu życia, a także przebytych i aktualnych chorobach skieruje na odpowiednie badania. – Dobiera się je zawsze indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku. Jeśli już na etapie wywiadu podejrzewamy, że u danego pacjenta przyczyną chronicznego zmęczenia jest określona dolegliwość, w pierwszej kolejności wykonujemy testy w jej kierunku – mówi dr n. med. Anna Barańska ze Szpitala Medicover. – Możemy też skierować go na tak zwany screening przewlekłego zmęczenia. To cały pakiet odpowiednio dobranych badań, w którego skład wchodzą między innymi szeroki panel badań hormonalnych i metabolicznych, czynniki ryzyka chorób układu krążenia i naturalnie morfologia krwi. Wszystkie wykonujemy w ciągu zaledwie kilkugodzinnego pobytu w szpitalu. W ten sposób zyskujemy możliwość kompleksowej diagnostyki pacjenta i rozpoznania ewentualnych chorób. Na tej podstawie jesteśmy w stanie przedstawić mu zalecenia i wdrożyć adekwatne do stwierdzonych nieprawidłowości leczenie – dodaje.