- Regularnie przeprowadzane badania profilaktyczne mogą uratować życie - przypomina prezes PPOZ Bożena Janicka.

Rodzaj badań profilaktycznych oraz częstość ich wykonywania zależą przede wszystkim od wieku i stanu zdrowia kobiety. Warto w tej sprawie wcześniej skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

Zaleca się, aby pierwsze badanie ginekologiczne wykonać w wieku 18 lat lub wcześniej, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. w przypadku nieregularnych miesiączek). Po każdej menstruacji panie powinny też wykonywać profilaktycznie samobadanie piersi.

Raz w roku kobiety powinny udać się na badania ginekologiczne i cytologiczne (cytologia jest refundowana przez NFZ dla kobiet między 25. a 59. rokiem życia, jeśli nie wykonywały jej w ciągu ostatnich 3 lat).

Panie po 50. roku życia co dwa lata powinny poddać się badaniom mammograficznym, które pomagają zdiagnozować raka piersi w stadium, gdy jest on całkowicie wyleczalny. Co ważne, kobiety między 50. a 69. rokiem życia raz na dwa lata mogą wykonać mammografię bez skierowania i nieodpłatnie w placówkach, które mają kontrakt z NFZ.

Lekarze przypominają, że kobietom w okresie przekwitania zaleca się badania gęstości kości pod kątem osteoporozy. Ważne jest także ograniczenie czynników ryzyka mogących mieć wpływ na pojawienie się osteoporozy, są to: nieprawidłowe odżywianie, palenie tytoniu, picie alkoholu i spożywanie nadmiernej ilości kawy (3 filiżanki dziennie).

Panie nie powinny także zapominać o kontroli ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi i morfologii krwi. - Badania profilaktyczne to podstawa. Powinny się znaleźć w kalendarzu każdej kobiety - podkreślają lekarze z PPOZ.