Jaki wpływ na zdrowie Zbigniewa Gelzoka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom miała elektronika? - To zaburzenia snu, pamięci - powiedział w "Dzień Dobry TVN".

Czy takie promieniowanie jest szkodliwe dla człowieka? Na czym polega elektrowrażliwość i z jakimi dolegliwościami się wiąże? Wyjaśniła to w studiu programu Marta Patena, radna miasta Krakowa, która zajmuje się problematyką elektrosmogu. Co można zrobić, by ograniczyć oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego w naszym otoczeniu?